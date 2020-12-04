台灣第一位飛行家謝文達　首航百年特展

台灣第一位飛行家謝文達，1920年駕駛伊藤式惠美五型機「新高號」在台中練兵場上空飛行，創下台人在台飛行首航新紀錄，台中市政府客委會接續文化局，舉辦「首航百年、臺灣第一飛行家謝文達特展」，即日起至12月20日止，於東勢客家文化園區展出，歡迎民眾前往觀賞。

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客委會說，謝文達出生於1901年，為葫蘆墩街田心庄(今台中市豐原區田心里)客家人，並為台中一中第一屆畢業校友，1917年前往日本伊藤飛行機研究所學習飛行，1920年在東京舉行的飛行競賽中獲得第3名優異成績；同年10月17日駕駛「新高號」，在台中練兵場上空進行「鄉土訪問飛行表演」，迴旋市區後飛向葫蘆墩，代表向其故鄉致敬；同月底於台北練兵場再進行2場飛行表演，當時帶給現場民眾極大震撼。

客委會指出，謝文達首度航空飛行不僅開啟百年前台灣展開新世紀視野的第一道航線，「鄉土訪問飛行」更激起當時日人高壓統治台灣下，長久不見的民族氣節，促成全台知識分子與學生菁英大團結。

客委會表示，此次飛行特展現場以翱翔天際的理念設計，除飛行地圖、設計圖、文獻史料及珍貴紀錄片「尋找1920」外，現場更吊掛翼展達2公尺的復刻「新高號」模型機，歡迎民眾至現場與模型機合照，體驗台灣第一位飛行家的心路歷程。