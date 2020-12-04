全國首創　台南市地政謄本販賣機啟動

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陳淑美指出，為了提供市民更便捷的服務，減少臨櫃的等待時間，台南市領先全國推出無人化謄本櫃台「i地政-謄本販賣機」，藉由資訊科技結合行動支付應用，減少民眾等待時間及收費流程，全面提升本市地政電子謄本核發的服務效能。
目前利用線上申請電子謄本者，多為金融機構或相關業者，只是依照「核發土地登記及地價資料謄本注意事項」規定，不論線上或臨櫃，皆須核對申請人身分後才能申領謄本，因此，目前「謄本販賣機」須使用自然人憑證完成身分驗證，才可以操作申領謄本，今（109）年起，由台南市謄本核發量最多的台南地政事務所率先試營運，未來配合新式身分證換發，將接續擴大至本市11個地政事務所，增加便民服務的廣度。
109年台南市政府地政局的「地政服務智慧化」，除了「i地政-謄本販賣機」外，地政局同步推出「複丈定期通知書圖資定位」及線上「登記書表製作」服務，自即日起，地所寄送的複丈通知書已增加定位QR Code，民眾掃碼即可導航至勘測地點，解決以往民眾與測量人員現地會合聯繫等候的不便，而地政局網站新增「登記書表製作」，只要按引導逐欄填寫，即可完成買賣、贈與、設定案件等申請書表填寫，歡迎各界多加利用。