台南市新興打卡點　舊魚市場「大海的寶物」藝術牆

台南市舊魚市場藝術牆「大海的寶物」今（4）日正式亮相，台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠、藝術家楊士毅親臨揭幕，與到場民代及市民朋友共同見證舊魚市場的嶄新外貌。

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黃偉哲表示，「大海的寶物」將與鄰近的河樂廣場及運河旁的「廣8」廣場融合串連，成為台南打卡新亮點，後續盼與民間、學者與藝術家一起努力，再充實沿線周邊景觀，帶動舊城區的再發展與復甦機會。

座落在運河邊的舊魚市場 是記錄台南市庶民生活的重要歷史建物，2016年因運河星鑽開發計畫，讓舊魚市場建物面臨被拆除的危機，經過多方協調，後來決定原地保留。





台南市觀旅局局長郭貞慧表示，讓舊魚市場成為民眾喜愛且能繼續被利用的活古蹟是南市府努力的目標，藝術牆面的亮相是一個開端，台南已積極與民間討論如何活化與再利用內部空間，盡快重啟魚市場的新生命，今年市府的聖誕樹及聖誕點燈活動，將移到運河旁廣8廣場舉辦，歡迎大家12月6日晚間一起來參與。



▲「大海的寶物」以金色剪花鐵雕及漁獲豐收的圖像，呈現舊魚市場漁民們與豐盛漁獲。（圖／台南市政府） 「大海的寶物」以金色剪花鐵雕及漁獲豐收的圖像，呈現舊魚市場漁民們與豐盛漁獲，負責策展的藝術家楊士毅闡釋其策展理念，表示魚市場收納了一整座海洋，如同城市裡的海洋寶藏盒，期望藉此作品將大海的寶物帶入我們的生活。





郭貞慧說，將魚市場四周禁錮已久的老舊工程圍籬拆除，外牆恢復原本的純白色，邀請策劃安平「大魚的祝福」的藝術團隊進行改造，期望藉由整體外觀的華麗轉身，創造市區新興打卡點，也藉此進行招商宣傳，讓潛在廠商注意到魚市場的商機。

考量舊魚市場將成為改變舊市區活化的重要核心地點，南市府將以發展觀光的角度來進行招商作業，目前招商作業規劃程序正在進行中，預訂109年12月11日，於台南文化創意產業園區曙工坊舉行招商座談會。