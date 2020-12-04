桃園市政六週年特展 翻轉桃園、展望未來
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-12-04 15:45:58
桃園升格至今將滿六年、人口已突破226萬人，市府舉辦「桃園市政六週年特展」，12/4到12/27在桃園區公民會館展出，12/21到12/25在桃園市政府市政大樓一樓川堂、府前廣場也有限定展覽，歡迎市民朋友一起見證桃園的進步。
特展分為「我們這一家」、「城市遊樂園」、「罩你一輩子」、「魚鳥回來了」、「不只是蓋的」、「進擊天際線」等六大主題，以桃紅、橘、紫、藍、綠、黃為主題色，象徵桃園的多元融合。「我們這一家」傳達桃園是多元文化的城市，不同族群來到桃園都是一家人；「城市遊樂園」展現桃園的智慧活力與觀光能量。「罩你一輩子」，則介紹在桃園生活，每個人生階段都享有完善的社會福利；也因市府積極守護海洋資源、水岸環境，在「魚鳥回來了」展區，能看見魚鳥重回桃園的景象，城市轉型不能只強調硬體建設，在「不只是蓋的」、「進擊天際線」等展區，將發現隱藏的軟實力，也能為城市注入新活水。特展結合AR擴增實境，可透過感官體驗桃園的改變，完成AR闖關遊戲還能領取2021年專屬桌曆，也可前往桃園市政府前廣場，或在市政大樓一樓川堂尋找AR彩蛋、細數桃園市政亮點，更多展出內容資訊，請上臉書搜尋「桃園市政六週年特展」。