我國立法院買進200瓶紅酒 游錫堃：與澳洲站在一起
我國立法院買進200瓶紅酒 游錫堃：與澳洲站在一起
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-05 08:00:00
澳洲政府日前在國際會議上挺自由、挺人權，後遭中國關稅抵制（中國以經濟制裁手段報復，向澳洲葡萄酒開徵107.1%至212.1%不等的反傾銷保證金)，我國立法院台澳國會友好聯誼會會長邱議瑩號召了眾多台灣立法委員，共同響應全球 FreedomWine挺澳洲葡萄酒運動，團結一致拒絕屈服中國的霸凌行為。對此，澳洲駐台辦事處稍早特別致意稱，感謝台灣的支持後，立法院再加碼買進200瓶紅酒，力挺澳洲捍衛人權。
包含台澳國會友好聯誼會副會長趙天麟、榮譽會長蔡其昌、鍾佳濱、賴品妤、王美惠、林楚茵、蘇巧慧、陳柏惟、鄭運鵬 、莊競程、沈發惠、何志偉、王定宇、張宏陸都共襄盛舉購買澳洲紅酒。而我國外交部對於中國採取貿易手段對澳洲施壓，呼籲澳洲結合理念相近國家的力量， 一起抗衡壓力就不孤單，台灣由於位居中國軍事與威權主義擴張威脅的最前線，我們力挺澳洲捍衛的不僅只是自身領土更是印太區域和平穩定所共享的民主價值。對此，澳洲駐台辦事處稍早在臉書寫下，感謝台灣對澳洲葡萄酒的興趣與支持，澳洲當然有很棒的葡萄酒，我們希望能介紹更多澳洲葡萄酒。
隨後，台灣國會再添購澳洲 紅酒200瓶，支持澳洲捍衛人權 ！游錫堃稍早在臉書寫下，澳洲因為在國際社會力挺人權而遭中國經濟制裁。為響應支持澳洲，立法院添購 200 多瓶 澳洲紅酒，將作為近期接待禮賓用酒。我也邀請大家支持澳洲酒，與澳洲站在一起 。新聞來源為Newtalk 新頭殼