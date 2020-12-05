疫苗真能扮救兵？流行病學家仍估：生活難返疫情前樣貌

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但疫苗問世後初步供給有限，短期內無法壓制不斷惡化的疫情。許多民眾對研發時間大幅壓縮的疫苗存疑，可能拒絕接種，都是疫苗作為抗疫終極武器的弱點。
紐時近期非正式調查700名流行病學家，半數受訪者回答，70%以上人口接種疫苗前，他們不會改變疫情爆發後個人行為；30%回答，他們接種疫苗後會改變部分行為。僅少數受訪者預期，高度有效的疫苗普及後，美國民眾明年夏季起能安全地恢復昔日生活型態。
流行病學家是極為謹慎的族群。多數受訪者說，就算開始施打疫苗，許多活動安全重啟可能還需要至少一年，以往生活中的部分活動恐怕永遠「回不去了」。
加州大學洛杉磯分校（UCLA）流行病學教授米歇爾斯（Karin Michels）表示，如果要安全回到接近人們往日的生活型態，可能需要好幾年的時間，「我們必須學會與病毒共存」。
流行病學家也擔心許多未知數，包括免疫期多長、新型冠狀病毒如何變異、疫苗分配工程艱鉅、部分族群可能抗拒接種疫苗。
調查詢問23種日常生活活動中，多數受訪者過去一個月僅做過3種：與朋友在戶外聚會、在毫無保護措施的情況下收信、採買日用品或上藥局。幾乎沒有受訪者親臨現場看體育賽事、舞台劇或演唱會，與不熟的人見面，或出席婚禮與喪禮。
被問及清單上最安全與風險最高的活動，流行病學家普遍較不擔心戶外活動、碰觸物體表面，對室內活動疑慮較深，特別是大批民眾聚集的場合。
多數科學家指出，美國約70%人口對2019冠狀病毒疾病免疫，才達到群體免疫水準，這是民眾安全恢復往日生活型態的關鍵，最快且最安全途徑是接種疫苗。美國政府依疫苗分配速度預估明年夏季可達群體免疫，但科學家還不知道接種後的民眾是否還會散播病毒。（編輯：高照芬）1091205