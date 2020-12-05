NBA／湖人留下詹皇和AD　著名詹黑：我保證他們會連霸

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NBA／湖人留下詹皇和AD　著名詹黑：我保證他們會連霸

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-12-05 08:28:42

▲湖人雙星「詹皇」LeBron James(左)、「一眉哥」Anthony Davis。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人成功續約雙星「詹皇」LeBron James(左)和「一眉哥」Anthony Davis，衛冕機會大增。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯湖人上一季不但成功奪冠，季後的補強以及留人操作也相當成功，外界多給予高度評價，就連著名「詹黑」Stephen A. Smith都在《ESPN》的節目中表示，他認為湖人將會完成3連霸。
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湖人連霸的最大資本當然就是陣中的兩位球星LeBron James以及Anthony Davis，而過去兩天球團也成功的和他們達成續約協議，分別開出了2年8500萬美元和5年1.9億美元的超級頂薪留人
再加上雖然Danny Green、Rajon Rondo、Dwight Howard等冠軍功臣離隊，但是Montrezl Harrell和Dennis Schroder的加入，以及Kentavious Caldwell-Pope和Markieff Morris兩位鋒線大將的成功續約，讓他們維持、甚至是升級了陣容。

因此就算再怎麼不服James，Smith還是在節目上表示：「我幾乎可以保證，湖人隊本賽季將會衛冕，而且他們有機會實現三連冠。」

Smith覺得湖人現在和聯盟其他29隊已經有檔次上的差距，現在唯一的可能就是Harden被交易到籃網，那麼擁有Harden、Kyrie Irving和Kevin Durant的布魯克林，還有可能和湖人一戰。

值得注意的是，Smith本人是多年紐約尼克隊的鐵粉，雖然籃網不是他的主隊，但是同屬一城，因此網路上也有球迷笑說此發言根本就是他本人的心願。
 
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