成大新南向創新創業競賽　競爭激烈

成功大學舉辦第二屆新南向創新創業競賽(The 2nd New Southbound International Entrepreneurship Competition)，重頭戲之一的英文簡報競賽，日前於成大產學創新總中心盛大登場，因應新冠肺炎疫情的影響，今年改以線上視訊方式進行全程英文的Pitch。

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今年英文簡報競賽共有泰國、越南、馬來西亞等，3個國家7所大學的9支新創隊伍，連同台灣在內共12支新創隊伍同場競逐，由來自泰國吞武里國王科技大學的「GSAL」、成大的「AÖNN Tech.」與胡志明工藝通訊大學的「Virelic」，分別拿下一、二、三名。

▲受新冠肺炎疫情影響，今年改採線上視訊方式，進行全程英文的Pitch。（圖／成功大學提供）

泰國吞武里國王科技大學的新創團隊「GSAL」，開發可在一個小時內檢測雞隻疾病的技術，改善過往雞隻疾病檢驗，需耗時一天以上的等待，加上團隊提供的各項數據十分完整，在簡報中完整呈現，因此，獲得評審一致肯定，拿下本屆第一。

第二名的是成大「AÖNN Tech.」團隊，開發應用於牙科診間的微型PM2.5降塵技術，這項技術可改善牙科診間切削材料產生之PM2.5飛揚吸入的狀況，加速微型粉塵的降落，避免對人體造成傷害。評審指出，團隊成員之一本身就是牙醫師，非常了解牙醫師工作環境的真實場景，因此，團隊想要解決的問題明確、扎實，是獲得評審一致肯定的主因。

第三名是越南胡志明工藝通訊大學的「Virelic」團隊，開發旅遊APP，透過AI人工智慧的協助，提供遊客快速找到他們想去的景點，解決遊客安排行程的困擾，以自動化方式讓安排行程更有效率。

新南向國際新創競賽暨論壇在2019年舉辦首屆，鏈結馬來西亞、泰國與越南等三個新南向國家大學校園的新創團隊，與成大新創團隊同台競技，鼓勵台灣學生與海外學生相互交流，拓展國際研究、產學與創新。

去年共有6個來自新南向國家的海外新創團隊親赴台灣共襄盛舉，今年受到新冠肺炎疫情影響，改以線上視訊方式進行同場競逐，共有9個新創團隊參與盛會，讓人感受到新南向國家，對於創新創業的熱情與投入。