遭指反對蓋社宅　當地里長怒槓柯文哲：自己無能不要牽拖

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針對租金太貴問題，張賦脈透露，10月14日明倫社會住宅徵選說明會時，自己已經公開向都發局表示：「租金太貴了，年輕人住不起，希望降租。」明倫社宅因為沒有冷氣、冰箱、洗衣機，加上管理費用，房租不要說4萬，可能上至5萬。連府內的公務員也私下說，這樣的社宅，公務員也租不起。
張賦脈強調，免治馬桶以及智慧電子鎖高端配備，並非人人必須，民眾真正的需求是有房可租，最好能省錢。自己歡迎里內建造社宅，「但要能符合大眾接受的價錢」，並在文末呼籲：「柯市長，自己無能請不要牽拖里長，也要求市長降租！
新聞來源為Newtalk 新頭殼
明倫社宅，里長向柯文哲市長抗議租金太貴！ 台北市長柯文哲聲稱，因為過去蓋社宅時，都遭周邊居民、里長反對，影射里長不支持社宅。 明倫社宅當地里里長張賦脈表示，當初興建明倫社宅時，市府在政策溝通上並不詳盡，當時有明倫校友希望保存學校、也有年輕人希望可以興建公托幼兒園、還有附近居民希望有公園綠地，提供休閒運動的環境……等諸多意見。里長當時為市府與居民溝通，宣傳社宅的優點之外，也整合當地意見，讓需要社宅的市民有屋可租、也保留學校的校史、更增取公托及幼兒園空間。在施工期間噪音及損鄰造成民眾眾多不便，也都是由里長協調化解！ 未料，在柯文哲市長失言後，卻牽拖里長反對興建社宅，無疑是在轉移話題，更讓當初協助興建社宅的里長受傷！ 關於租金太貴的問題，保安里張賦脈里長於10月14日明倫社會住宅徵選說明會時，曾公開向都發局表示：「租金太貴了，年輕人住不起，希望降租！」就連府內的公務員也私下透露，這樣的社宅，連公務人員都租不起！ 柯市長自豪，這樣的社宅蓋的太豪華應檢討！我認為這句話是嘩眾取寵！ 我是里長，也是家庭主婦！若仔細算算，明倫社宅因為沒有冷氣、冰箱、洗衣機，加上管理費用，房租不要說四萬，可能上至五萬！家庭主婦精打細算仍可以烹煮一手好菜，市長怎麼不懂這個道理？ 免治馬桶以及智慧電子鎖高端配備，或許不是人人都需要，因為民眾真正需要的是有房可租之外，還要能省錢。社宅的新選擇，我們若就以購車的規格來看待，扣除電子鎖、免治馬桶，是不是租金也可以少二萬呢？ 柯市長，自己無能請不要牽拖里長，也要求市長降租！我們歡迎社宅，但是需要能符合大眾接受的價錢！
由張賦脈發佈於 2020年12月3日 星期四