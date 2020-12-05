日本單日45死創新高　大阪府等地醫療告急

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日本單日45死創新高　大阪府等地醫療告急

中央社

calendar_today2020-12-05 15:00:49

▲日本境內4日新增45例死亡病例，創疫情爆發以來單日新高紀錄。大阪府、北海道等地疫情對醫療體系帶來負擔，已達最嚴重的第4階段；東京都及沖繩縣醫療體系負擔也逼近第4階段。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本境內4日新增45例死亡病例，創疫情爆發以來單日新高紀錄。大阪府、北海道等地疫情對醫療體系帶來負擔，已達最嚴重的第4階段；東京都及沖繩縣醫療體系負擔也逼近第4階段。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社東京5日綜合外電報導）日本境內4日新增45例死亡病例，創疫情爆發以來單日新高紀錄。大阪府、北海道等地疫情對醫療體系帶來負擔，已達最嚴重的第4階段；東京都及沖繩縣醫療體系負擔也逼近第4階段。
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日本放送協會（NHK）報導，隨著境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續擴大，專用病床愈來愈不足。以本月1日的時間點來看，北海道、大阪府等4道府縣，已超過中央政府分科委員會公布疫情最嚴重的第4階段指標。
日本政府分科委員會將疫情分為4個階段，最嚴重的第4階段指的是受到疫情爆炸性擴大，醫療體系可能陷入失靈狀態。

日本政府厚生勞動省表示，到本月1日的時間點，在「能掌握最多病床的使用率」部分，兵庫縣65%、北海道51.6%、三重縣50.1%，用來判斷是否進入第4階段指標為50%，這3處都已超標。

再從重症患者病床使用率來看，大阪府57.1%已超過第4階段50%的指標；東京都49.2%及沖繩縣49.1%，也都逼近50%的指標。

大阪府知事吉村洋文3日在緊急對策本部會議上說，大阪醫療體系非常吃緊，特別是對重症患者的醫療能量受到壓迫，可說是醫療方面的「緊急事態宣言」，必須盡力守護醫療體系，採取「生命第一」的對策。

另外，目前包括東京都、沖繩縣在內的16都縣，已超過第3階段疫情標準；第3階段意指受到感染快速增加，可能對醫療體系造成重大障礙。

日本讀賣新聞報導，日本境內4日新增45例死亡病例，創單日新高紀錄。

厚生勞動省表示，重症患者較3日增加8人，總數達505人，是疫情爆發以來首次突破500人，創新高紀錄；重症患者數近一個月增加約3倍。
另外，在東京都疫情部分，目前住院患者數1721人，是「緊急事態宣言」解除後新高紀錄；在自宅療養的人數也以1159人創新高。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1091205
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