印尼漁工暈眩昏迷發訊號求救 海巡救援千浬送醫
記者黃正忠／屏東報導
calendar_today2020-12-05 15:52:29
東港籍「金成利1號」漁船上月27日經帛琉東南方308浬海域，船上1名印尼漁工突因不明原因昏迷倒地，經船長施以CPR急救後恢復意識，但仍持續頭痛欲睡、嘔吐，無法進食，經評估後需立即就醫。海巡署艦隊獲報派遣巡護七號船以最快航速馳援，29日會合完成傷患接駁，今天5日07時20分於屏東南灣再由恆春海巡隊3535艇接駁及3567艇戒護下返港轉防疫救護車送醫。
東港籍「金○利1號」漁船11月17日自東港鹽埔漁港出發，船上載有船長等11員(2名台籍、9名印尼籍)，11月27日行經帛琉馬拉卡港東南308浬(鵝鑾鼻東南1,482浬)海域時。船上1名印尼籍漁工於用餐後因不明原因昏迷倒地，船長立即施以CPR搶救，該員雖逐漸恢復意識，惟仍持續頭痛欲睡、嘔吐，無法進食，經轉漁業署漁船船員海上傷病狀態評量表及專業醫生評估後，建議立即就醫。 艦隊分署調派執行中西太平洋漁業巡護勤務「巡護七號」船前往馳援，雙方採對開方式航行以利縮短病患就醫時間，29日11時52分，兩船於鵝鑾鼻東南方1,118浬處會合，成功接駁該名病患及1名隨船看護。
今天清晨07時20分於屏東南灣2.5浬處，再由恆春海巡隊3535艇接駁及3567艇戒護下返回後壁湖碼頭轉防疫救護車後送就醫治療。
因正值嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，巡護七號船於傷患接駁前已先行確認人員體溫狀況無異常，登船後立即送至船上防疫隔離病房安置，海巡艦艇接駁過程中均依規定全程穿戴口罩、防護衣等防疫裝備，以落實防疫作為，確保全船人員安全，避免群聚感染發生，這次遠洋千浬海上救援案件，東港漁會理事長陳瑞龍特別致電艦隊分署對海巡同仁發揮人溺己溺的救援精神表達感激。