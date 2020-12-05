銀髮人才中心　挑戰圓夢成果佳

嘉義市政府與弘道基金會、雙福基金會、瑞泰長照中心、興仁、劉厝社區及國華杏福檜樂福利協會於市府1樓中庭辦理授證典禮，展現109年「銀髮人才資源中心」及首創「大齡自我挑戰圓夢」計畫執行成果，並預告110年1月1日起「銀髮人才資源中心」將轉型為「橘世代生涯發展中心」。

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黃敏惠巿長表示，嘉義巿全齡共享、世代宜居，每個世代都要發揮每個世代的特質，尤其在面對高齡化的時候，我們需要去發展「橘世代」銀髮族的能量，在每人壽命延長中健康一定要更好，透過退而不休和多樣性、多樣化的活動和課程，讓大家發揮更大的能力。114年即將進入超高齡社會，每5人就有1位是老人，嘉義市政府一直在思考如何善用老人累積一輩子的經驗與智慧結晶，有效運用高齡人力資源，讓老人不再是依賴者或被照顧者，所以自108年7月正式設立「銀髮人才資源中心」，開始推行一連串的活躍老化創新方案，109年並開辦「大齡自我挑戰圓夢」創新計劃。

社會處指出，為與中高齡就業專法勞動部各分署設置銀髮人才資源中心，完全以「就業」取向進行中高齡服務，「嘉義市銀髮人才資源中心」為更貼近活躍老化多元服務宗旨，預計於110年1月1日起更為「嘉義市橘世代生涯發展中心」，協助嘉義市橘世代市民，將心中的代辦清單，在未來的老年生活世界，非被動地靠「緣分」，而是自己主動、積極地經營自己的第三人生，有更多的生涯選擇和資源。

弘道基金會表示，未來「橘世代生涯發展中心」會持續培力不老生涯規劃及招募銀采達人，橘世代的軟實力不容小覷，退休後第二專長經營比第一專長更為出色，歡迎各界與橘世代生涯發展中心(05-3103612)，聘請不老生涯規劃師、銀采達人至各單位服務，也邀請大家上臉書「嘉義市銀髮人才資源中心｣(橘世代生涯發展中心)粉絲專頁按讚或搜尋更多服務資訊（https://reurl.cc/bRKVDM）。