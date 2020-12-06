青年凱旋夜市促銷活動祭大獎　攤商反應人潮不如預期

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

青年凱旋夜市促銷活動祭大獎　攤商反應人潮不如預期

新頭殼newtalk

calendar_today2020-12-06 08:00:00

▲ （圖／新頭殼）
▲青年凱旋夜市商反應整個夜市人潮並沒有因為辦活動有明顯增多，消費者反應比預期冷淡。（圖／新頭殼）
高雄市府為振興夜市經濟，上週六在六合夜市推出「辦桌免費吃」活動被罵翻，5日晚在青年凱旋夜市的促銷活動，祭出變頻冰箱、液晶電視、掃地機器人等大獎，經發局長廖泰翔也秀歌喉並在現場待了一個多小時，但是除摸彩舞台前聚集近百人外，攤商反應整個夜市人潮並沒有因為辦活動有明顯增多，消費者反應比預期冷淡。
我是廣告 請繼續往下閱讀
六合夜市「辦桌免費吃」活動，民眾到場發現只有小杯木瓜牛奶50份，主辦單位被罵翻，市長陳其邁震怒，經發局撤換市場處長，並與委外廠商綸創公關顧問公司解約，今晚由青年凱旋夜市自辦的「2020市集歡樂SONG活動」，包括高雄市公有市場聯合自治總會長李國祥、六合夜市管委會主委莊其章、南華夜市主委楊福順等高雄各夜市、商圈都來相挺。
夜市有多個攤位配合舉辦加一元再送一份的活動，六成攤商也配合活動做聯合促銷，提供約1500份優惠產品，而且只要消費滿100元即可參與抽獎，最大獎是五門真空保鮮變頻冰箱，其餘獎項包括液晶顯示器、智慧掃地機器人、健康氣炸鍋、真空保鮮盒及摺疊環保購物袋。

有了六合夜市的慘痛經驗，經發局這次不敢再掉以輕心，廖泰翔親自出馬，首度展現親和力，與民眾搏感情，不但親自上台頒發美食競賽得獎者「滷味大賞組」及「創新料理組」前三名，還親自抽出大獎，並與青年凱旋夜市主委劉坤松合唱「你是我的兄弟」，現場經發局也出動大陣仗，十多位穿著橘色背心的工作人員在場來回走動。

廖泰翔表示，過去可能有跟攤集場聯繫不夠的地方，因此造成誤解，這次活動有加強溝通，而為振興傳統商圈和市集，經發局已經陸續推出相關市集促銷活動，會跟市場、夜市、商圈加強合作，創造更多商機和人潮。

晚間一開始舞台前聚集近百人，其中一半是出席的來賓，或許宣傳不夠或者受六合夜市促銷活動失敗影響，青年凱旋夜市現場推出的烤乳豬免費試吃活動，只要打卡就可享用，民眾排隊情形並不如預期，竟出現隊伍中斷情形。

攤商表示，今年受疫情拖累生意一直很差，希望市府多辦一些促銷活動，提升人氣與買氣，但今天星期六晚上的人潮並沒有比往常明顯增加，來逛夜市的民眾還是三三兩兩，顯得相當冷情。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

高市經發局長廖泰翔(左)卯勁上台唱歌。 圖：孫家銘/攝
高市經發局長廖泰翔(左)卯勁上台唱歌。 圖：孫家銘/攝
 
青年凱旋夜市的促銷活動推出烤乳豬免費試吃。 圖：孫家銘/攝
青年凱旋夜市的促銷活動推出烤乳豬免費試吃。 圖：孫家銘/攝
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

繼續作答
您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

繼續作答
千萬票房國片，您最愛哪一部？

千萬票房國片，您最愛哪一部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀