青年凱旋夜市促銷活動祭大獎　攤商反應人潮不如預期

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夜市有多個攤位配合舉辦加一元再送一份的活動，六成攤商也配合活動做聯合促銷，提供約1500份優惠產品，而且只要消費滿100元即可參與抽獎，最大獎是五門真空保鮮變頻冰箱，其餘獎項包括液晶顯示器、智慧掃地機器人、健康氣炸鍋、真空保鮮盒及摺疊環保購物袋。
有了六合夜市的慘痛經驗，經發局這次不敢再掉以輕心，廖泰翔親自出馬，首度展現親和力，與民眾搏感情，不但親自上台頒發美食競賽得獎者「滷味大賞組」及「創新料理組」前三名，還親自抽出大獎，並與青年凱旋夜市主委劉坤松合唱「你是我的兄弟」，現場經發局也出動大陣仗，十多位穿著橘色背心的工作人員在場來回走動。
廖泰翔表示，過去可能有跟攤集場聯繫不夠的地方，因此造成誤解，這次活動有加強溝通，而為振興傳統商圈和市集，經發局已經陸續推出相關市集促銷活動，會跟市場、夜市、商圈加強合作，創造更多商機和人潮。
晚間一開始舞台前聚集近百人，其中一半是出席的來賓，或許宣傳不夠或者受六合夜市促銷活動失敗影響，青年凱旋夜市現場推出的烤乳豬免費試吃活動，只要打卡就可享用，民眾排隊情形並不如預期，竟出現隊伍中斷情形。
攤商表示，今年受疫情拖累生意一直很差，希望市府多辦一些促銷活動，提升人氣與買氣，但今天星期六晚上的人潮並沒有比往常明顯增加，來逛夜市的民眾還是三三兩兩，顯得相當冷情。
新聞來源為Newtalk 新頭殼