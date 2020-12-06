NBA／聯盟發布新賽季防疫政策 球員被禁止去夜店和酒吧
NBA／聯盟發布新賽季防疫政策 球員被禁止去夜店和酒吧
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-06 10:00:27
新冠肺炎(COVID-19)疫情席捲全球，上一季NBA已經受到嚴重影響，而導致收入下降。而在新賽季即開開打之前，聯盟今天也發布了一份長達158頁的防疫備忘錄，要求球隊、球員和所有工作人員嚴格遵守。
2019-20賽季，由於陸續有球隊的球員傳出確診消息，讓聯盟不得不在3月時宣布暫停所有賽事和活動，雖然最終順利完成該季，但對於收入和賽程上的影響相當巨大，因此官方也不得不擬出更嚴格的規範來確保在賽季進行時參與人員安全無虞。這份備忘錄指出，無論是在主場還是客場，球員和球隊的工作人員都不能進入酒吧或夜店，也不能進入現場音樂會或賭博場所、公共健身房和泳池以及超過15人的室內聚會。
客隊只能在聯盟「認可的餐廳」享用晚餐，另外也規定球員在房間內最多只能有2名訪客，但聯盟希望他們是親密的家庭成員或多年的朋友，而不是最近才認識、甚至是在網路上結交的人。
聯盟將會在不提前通知的情況下檢查球館或是訓練場所，以確保球團有遵守聯盟的防疫規定。NBA將為球員、球場工作人員和他們的家庭成員提供每周2次的檢測。
另外，一旦當局確認疫苗有效且安全，並批准NBA人員使用疫苗，那麼選擇不接種者，他們的活動可能會受到持續和進一步的限制。而聯盟如何執行這一切？根據規定中指出，球員若違反規定可能被隔離，並扣除他部分薪水；至於若是球隊違反規定，可能會沒收比賽、罰款、甚至剝奪他們接下來的選秀權。