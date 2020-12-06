NBA／Rivers透露父子曾有機會再次同隊 但自己拒絕如此
NBA／Rivers透露父子曾有機會再次同隊 但自己拒絕如此
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-06 10:26:22
根據《紐約郵報》報導，費城76人隊主帥Doc Rivers本來有機會再次和兒子Austin Rivers於同一支球隊中效力，然而他卻出於實際考量而要76人球團放棄追求後者。
Rivers父子過去曾在洛杉磯快艇同隊，兩人也一起度過了相當愉快的時光，不過由於身分關係，外界總是懷疑Doc有私心，會偏袒自家兒子，因此當然都戲稱Austin為「太子」。今年季後火箭和76人都進行了改組，Rivers透露當時76人當時非常想得到Austin，「他是他們想要的後衛之一。但是當我接手這份工作之後，我告訴他們：『你不要去招募他。你們有太多其他事情得去處理』。」
而Rivers也鼓勵兒子接受紐約尼克開出的合約，最終後者也點頭接受3年1000萬美元、後兩年非保障的合約，加入「大蘋果」。「這是一支年輕的球隊，而他(Austin)是一位資深的球員。．．．他可以成為一位出色的導師。」不過雖然無法再次以同事的身分共事，但Rivers表示自己非常珍惜過去那些時光，也很期待在美國時間12月26日尼克主場開幕戰時做客對上兒子的球隊。