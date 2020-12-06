NBA／湖人一哥和王冠的傳承？詹皇承諾下一季給AD用23號

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在去年Davis確定前往洛杉磯後，James曾經打算要穿回在熱火時期使用的6號，而把23號留給小老弟；不過當時Nike已經大量製作了他23號的球衣，拒絕了這個要求，因此只能作罷。
有趣的是，Davis後續選了「3號」球衣，那正是James好友、兼奪冠搭檔「閃電俠」Dwyane Wade球員時代用的號碼。而在南灘的那段時光，Wade在第一年合作失敗後主動讓權，給James接掌球隊，最終兩人一起拿下兩座冠軍，成就佳話。
Davis當時表示「3號」是他小學時使用的號碼，但是不是有另一層涵義，還是這就真的只是一次頗有深意的巧合？我們已經不得而知。
但是，James去年有意為之的禮讓，卻是很明顯的一次傳承，因為當時他承諾AD將會是湖人的主攻手，而自己會做好防守以及組織方面的工作。雖然之後由於磨合以及化學反應的考量，James重拾了自己的侵略性，並且最終在奪冠獲選為FMVP，不過他個人已經多次暗示湖人未來將會是Davis的球隊。
當2021-22賽季開始時，James已經接近或是滿37歲了，任何球員在這個年紀都一定會下滑，即使他這幾年保養得當，掩蓋了老化的問題。而到了那個時候，這次球衣背號更換會不會也是球隊「一哥」王冠的交接，我們拭目以待。