疫情再升溫？柯文哲：三層防疫 兩層擋不住「不准聚餐」
疫情再升溫？柯文哲：三層防疫 兩層擋不住「不准聚餐」
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-06 11:38:55
台北市長柯文哲今天（6日）上午，出席在南港展覽館舉辦的「2020台灣醫療科技展」。而針對4日中央防疫指揮中心，公布公布1名印尼移工染疫確診，然而1名與確診印尼移工同宿舍的越南女移工卻不知去向，6日清晨才在台北萬華尋獲，而萬華地區此時又適逢一年一度的宗教盛事「青山祭」，會不會因此成為防疫破口？對此柯文哲強調，台北市防疫有三層戰略，若前面2層都擋不住，有問題時才會開始啟動「不准聚餐」等管制。
柯文哲接受媒體訪問時表示，台北市防疫有三層戰略，「第一層是防疫旅館、居家檢疫以及把日租套房堵住。」柯文哲說，「再來是萬一有1、2個逃出來的，民政局、衛生局與環保局的檢疫調查能迅速將人找到，並且『撲滅掉』。」柯文哲強調，若到最後真的不行了，才會啟動比較大規模的社區防治，不過柯文哲也坦言，在內部討論過很多遍，如果一開始就很嚴格的去防止大型活動，對好不容易維持GDP在正的狀況，會連帶受到影響。而面對與確診案例有接觸的越南女移工，柯文哲強調就是啟動到第二層。「也就是1、2個跑出來時，迅速找到並封住，如果這點還做得到，那就不見得要很嚴格去對民生造成較大影響。」柯文哲說，「目前戰略思維是這樣，不過這就是變成，前面2層都要有效擋住，若真的不行，就要啟動比較嚴格的社區管制」。