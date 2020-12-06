Janet扮機器人做足功課　連「眼球」都有戲

台法合製VR電影《囍宴機器人》，由Janet（謝怡芬）、George（吳宇衛）夫妻檔及李霈瑜（大霈）合演。Janet透露，當時該片一開始只邀請先生George出演，師妹大霈確認演出女主角，飾演George的未婚妻，但她看了劇本後非常喜歡，積極想參與演出，於是去試了伴娘機器人這個角色，竟順利地雀屏中選。

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而為了演好這個角色，Janet做足功課，看了各種講述機器人的影集、電影以及紀錄片，去了解要怎麼演出未來世界中，富含情感及情緒設定的機器人，Janet說：「我從一部紀錄片裡知道，有個資深做機器人的師傅說，他最難克服的某項機器人設定，就是眼球的移動會比感知要來的慢，也就是假設旁邊有東西跑過，聽覺和感覺發現了，但機器人的眼球速度才慢慢轉移，我把這個運用到表演上。」敬業的精神讓人讚嘆。

▲▼Janet（上圖，下圖右）積極爭取飾演機器人，為戲做足功課。（圖／綺影映畫）

《囍宴機器人》描述宋太太（郎祖筠飾演）為了寶貝女兒珍珍（李霈瑜-大霈飾演）與新郎（George-吳宇衛飾演）的婚禮，挑選了最新一代測試機器人「阿慧」（Janet-謝怡芬飾演）作為伴娘，一場意外事件卻掀起了聯姻背後的真相，在這裡唯有所有人同心協力，才能看見影片中事件的原貌。