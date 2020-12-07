足球／凱恩妙傳！孫興慜展現頂級射術 打進世界波進球
足球／凱恩妙傳！孫興慜展現頂級射術 打進世界波進球
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-12-07 08:19:46
效力於英超熱刺的南韓超級球星孫興慜又再次打出「世界波」進球！在對兵工廠的比賽，他接獲隊友凱恩(Harry Kane)的傳球後一路奔襲，最終在禁區外抽射，用極刁鑽的角度打進，賽後他對此笑說「運氣不錯！」
此役第13分鐘，熱刺後場成功斷球，凱恩精準的本球塞給孫興慜，後者一路推進，最終突破到前場外圍後突發冷箭射門，兵工廠看防球員為預料到這次的突襲，未能即使補防，守門員只能看著球飛往死角進網，這一球幫助熱刺首開紀錄。之後在上半場的補時階段，熱刺再度發動反擊，這次換孫興慜投桃報李、帶往禁區後送球給凱恩，後者左路找好角度將球穩穩送進球門中，熱刺終場就以2:0擊敗對手。
賽後，孫興慜笑說自己今天不能再謙虛了，但也坦言那一顆進球真的有點運氣，「這球很漂亮，顯然這是我們的第一個機會，能進球真的很棒。」
而他也誇讚凱恩實在是太棒、太出色的選手，不僅人很好，也是個相當認真的選手，自己覺得他配的上更多的榮譽，很開心能和他在同一對效力。