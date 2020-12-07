學術單位也要聽中國的！UNESCO推特又打壓台灣挨轟可恥
學術單位也要聽中國的！UNESCO推特又打壓台灣挨轟可恥
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-07 11:18:53
太扯了！台灣學者申請「國際理論物理中心」（ICTP）研討會，竟然因為「國籍」遭到拒絕。台灣大學社會學系副教授劉仲恩在推特轉推1名學者推特，表示根據聯合國去年5月起實施的新規定，任何聯合國教科文組織（UNESCO）轄下組織活動，都不接受台灣人參加。新美國安全研究中心兼任研究員艾小磊（Alexander Sullivan）在推特砲轟UNESCO「太可恥」（Shameful）！
劉仲恩轉推1名在史丹佛台灣博士生的推特，該博士生po出ICTP的回信表示，台灣國籍的人都不能參與所有聯合國教科文組織組織辦理的活動，他氣得公開在推特建議，聯合國相關組織乾脆明說「只要是台灣的科學家都不得參加」，這樣中國解放軍就不必麻煩地一個個檢查了。該推文引起國際學者重視，紛紛聲援，痛批只要是熱愛科學者都不能接受此事。目前該博士生也已經串連，打算寫抗議信，但他強調不全是主辦單位的錯，聯合國教科文組織才是罪魁。
劉仲恩轉推該博士生推文表示，聯合國組織2019年起，就規定台灣人不得參加UNESCO的任何活動，台灣學者每天都在被邊緣化。
該推文也引起美國學者重視，新美國安全研究中心兼任研究員艾小磊就在推特狂轟UNESCO「太可恥」，他指出美國在總統川普（Donald Trump）退出部分聯合國活動後，中國在聯合國教科文組織內部就變得相當強大，看到UNESCO不僅限制台灣政府，甚至限制個別的科學家參與活動，作為中國政治議程的一部分，實在可恥。
艾小磊加碼警告，中國國家領導人習近平今年9月開始重視考古學，喊話要建設「中國特色、中國風格、中國氣派的考古學」，要「說好中國故事」。
目前該名台籍史丹佛的博士生在推特表示，一些組織者與教授、講師正在研擬寫抗議信，要求主辦單位「國際理論物理中心」改變規則，他還po文表示，「ICTP的核心信念是，科學是一種超越國界（但不是台灣）的共同語言，並提供一個共同的對話平台」，提醒主辦單位莫忘初衷。
新聞來源為Newtalk 新頭殼