存股族注意！防資產惡化　金管會研議管制金融業股利

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存股族注意！防資產惡化　金管會研議管制金融業股利

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-12-07 11:52:34

▲國民黨立委曾銘宗（左）質詢若銀行業逾放大增，是否會跟進英國限制金融業股利發放？金管會主委黃天牧表示已請銀行局及保險局研究中，但尚未有結論。（圖／擷取自立法院議事轉播）
▲國民黨立委曾銘宗（左）質詢若銀行業逾放大增，是否會跟進英國限制金融業股利發放？金管會主委黃天牧表示已在研究中，但尚未有結論。（圖／擷取自立法院議事轉播）
英國金融監理機關已要求銀行今、明年停發股利，今（7）日在立法院財委會引發立委關注，若台灣銀行業明年逾期放款大增，是否也會限制金融業發放股利？金管會主委黃天牧表示，要看資產品質及未來展望，已請銀行局及保險局研究明年股利政策要如何斟酌，一方面當然要適度回饋股東，另一方面也要有超前部署概念，預防資產品質變化，甚至保險業實施新會制規定或資本適足率規定，也要預留一些現金，但目前還未有結論。
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黃天牧今日列席立法院財政委員會並備質詢，國民黨立委曾銘宗詢問，疫情全球蔓延，為預防進一步衝擊金融體系，英國央行已要求大型銀行，今年、明年不發股利，如果明年國內金融機構逾期放款大增，在此前提下，金管會是否也會要求台灣金融業比照跟進？
黃天牧表示會綜合考量國際趨勢、各國作法及國內金融業資產品質狀況，但今年這一年保險業獲利還不錯，明年要看銀行資產品質及未來展望，已請銀行局、保險局研究中，只是每個國家金融發展不同，金管會會考量，但不完全跟英國一樣。
黃天牧並強調，金融業明年股利政策要如何斟酌，一方面當然要適度回饋股東，可是也要有一些超前部署的概念，預防資產品質變化，甚至保險業實施新會計規定及資本適足率規定，也要預留一些資金，只是這部分還在研究過程中，「但我們已思考到這問題」，尤其很多股利政策在年初就會確定，必須在這之前告訴金融業金管會的看法，金管會會盡快給答案，可能在年底或明年初。
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