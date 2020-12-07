青山宮遶境1999投訴電話遭打爆 柯文哲：的確是個大問題
青山宮遶境1999投訴電話遭打爆 柯文哲：的確是個大問題
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-07 11:47:14｜update2020-12-07 11:48:06
一年一度的「青山祭」艋舺青山宮遶境活動，從5日起進行為期3天的活動。而由於遶境活動直到凌晨都還在放鞭炮，讓萬華區周邊的居民相當困擾，除了北市市民專線1999被抱怨電話打爆外，台北市長柯文哲以及總統蔡英文的臉書，都遭到民眾洗版抗議。對此柯文哲今天（7日）上午接受訪問時，表示這的確是個大問題，需要在宗教民俗跟環境保護間取得平衡。
根據台北市政府研考會統計，截至7日上午8點為止，已經接獲超過500件的民眾陳情案，其中近400件都是與鞭炮噪音有關。相較於往年青山祭的陳情案數目，多了10倍至50倍之多。對此柯文哲也坦言「這的確是個大問題」，並強調每次大型活動後，都會召開檢討會議，「我們會召集這些宮廟的負責人，還有里長跟區長，甚至地方的協會來討論這些問題。」柯文哲說，「宗教民俗跟居民，因為不是每個人都跟你相同的宗教信仰，所以你可能覺得這個很正常很喜歡，可是對別人，他覺得很吵，所以的確遇到了一個大問題」。柯文哲也提到，除了鞭炮外，遶境時的戴口罩與否，也成了爭議問題。「那個八家將要怎麼戴口罩？因為八家將是畫臉譜的，戴口罩也是怪，所以這的確都是問題啦。」柯文哲說，「所以常常是宗教民俗跟環保，或者是跟你的科技法律有衝突要怎麼處理」。