青山宮遶境鞭炮放整晚惹民怨！萬華立委林昶佐致歉

一年一度的「青山祭」艋舺青山宮遶境活動，從5日起展開為期3天的活動。由於遶境活動直到凌晨仍在放鞭炮，讓萬華區周邊的居民相當不滿，除了北市市民專線1999被抱怨電話打爆外，總統蔡英文、台北市長柯文哲、萬華區立委林昶佐的臉書都遭到民眾洗版抗議。無黨籍立委林昶佐今（7）日下午也出面代為致歉。

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青山宮遶境活動引發民怨，民眾到在地立委林昶佐臉書大罵，留言要讓他下架。林昶佐今日下午受訪表示，萬華是台北非常有歷史的城區，如何讓傳統與現代與時俱進、共存共榮，這是我們許多萬華人都一直期待之處，青山王遶境也是市定文化資產，怎麼讓現代生活獲得更多支持，這需要大家一起努力，廟方這幾年其實一直在努力做時間控管、勸導，讓傳統文化也能在現代生活中轉型，並且有更多新的表現方法。

針對放鞭炮惹民怨，林昶佐表示，

我們所協辦的龍山艋舺公園「萬華大鬧熱」音樂祭吸引許多熱愛音樂的人來，活動準時在9點多就結束，並且未燃放鞭炮，證明現代生活習慣中也能讓很多人熱鬧參加活動，不需要依照過去傳統弄到很晚。

林昶佐表示，從擔任立委這幾年來，廟會辦活動服務處都收到許多民眾反應，我們也第一時間積極跟市政府相關單位反應、主辦單位協調，但是還是讓很多民眾受到影響，我們感到抱歉跟遺憾。如果有中央可以做的地方，我們作為立委職責也會儘量協調中央能做的事。如果這幾天還有垃圾的問題，會跟在地議員做協調，請民政局、環保局儘速來做後續整理。

媒體追問鞭炮放一整晚，居民反應噪音污染問題？林昶佐表示，我們協辦的

「萬華大鬧熱」音樂祭事前一直在網路宣傳，活動準時就結束；至於

青山宮主辦的遶境活動其實從活動前幾天就一直勸導，各地來的紅壇能響應廟方「福食代替鞭炮」的作法，也希望未來大家能更配合，廟方也能有更多轉型與改變。

追問會擔心民怨影響下一屆的選情？林昶佐表示，今年因為是剛好建廟165週年，其實過去幾年我們一直協助轉型的事，包括協調鞭炮的減少、遶境時間的減少、老城活化的轉型、電影協拍，這些我們一直在努力，希望民眾能給更多的建議，讓傳統文化新生與現代有共存的機會。

媒體問是否覺得被迫概括承受？林昶佐表示，我們辦的

「萬華大鬧熱」音樂祭9點多就結束，都沒燃放鞭炮，證明不需要像過去一樣可能現代會擾民的傳統，至於身為地方民意代表，本來所有中正萬華地方的事就是我們地方的事，不分中央與地方，我們也有合作的在地議員，只要我們能協助的地方一定會劍及履及去幫助。