台籍學者交流遭邊緣化　外交部籲秉持學術中立

日前一名史丹佛大學台籍博士生在社群網站發文，表示申請「國際理論物理中心」（ICTP）研討會，遭主辦單位以違反聯合國教育、科學文化組織（UNESCO）規定拒絕。對此，外交部呼籲ICTP應秉持學術研究中立性，勿讓政治凌駕學術專業。 我是廣告 請繼續往下閱讀 外交部發言人歐江安表示，國人反映學術研究機構「國際理論物理中心」（International Centre for Theoretical Physics, ICTP）以聯合國新規定為由，拒絕我國人報名ICTP主辦的線上「系統生物學研討會」事，外交部已經指示相關駐處與ICTP交涉，瞭解實際狀況並表達我國嚴正立場。外交部呼籲ICTP應秉持學術研究中立性，勿讓政治凌駕學術專業；ICTP所在的義大利政要及學術界友人也予我聲援，向ICTP表示關切，籲請摒除歧視、秉公對待我國人。歐江安指出，包括聯合國教育、科學文化組織（UNESCO）在內的聯合國機構在中國施壓下，長期不當阻止我國人參與聯合國體系相關活動，更將無理打壓作為延伸至學術活動，令人深感遺憾與不滿，外交部除將繼續向聯合國體系抗議並要求改正之外，也將持續爭取更多的國際支持，共同敦促聯合國改正其不當作為。