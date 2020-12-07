日本東京增武漢肺炎確診299例　病床使用率逾7成

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日本東京增武漢肺炎確診299例　病床使用率逾7成

中央社

calendar_today2020-12-07 19:02:57

▲日本境內4日新增45例死亡病例，創疫情爆發以來單日新高紀錄。大阪府、北海道等地疫情對醫療體系帶來負擔，已達最嚴重的第4階段；東京都及沖繩縣醫療體系負擔也逼近第4階段。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本東京都今天新增武漢肺炎確診299例；東京都4日到6日連續3天新增病例數創新高，今天新增病例雖下降，但都內武漢肺炎住院患者首度突破1800人，病床利用率逾7成。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社東京7日綜合外電報導）日本東京都今天新增武漢肺炎確診299例；東京都4日到6日連續3天新增病例數創新高，今天新增病例雖下降，但都內武漢肺炎住院患者首度突破1800人，病床利用率逾7成。
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日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診299例，是11月24日以來，首度單日新增不到300例。東京都累計病例數達到4萬4003例。
不過東京都的武漢肺炎住院患者，在6日達到1856人，首度突破1800人。

東京都在「第一波」疫情時，住院患者最高峰是5月12日，有1413人住院，其後疫情趨緩，6月20日時一度降到204人住院；但7月起疫情再度擴散，也就是所謂的「第二波」疫情，高峰時的8月11日有1710人住院。

11月上旬起住院人數約為1000人，中旬開始有增加的傾向，到12月6日達1856人，病床使用率達70.3%。

東京都除了要求醫療機構新增武漢肺炎患者病床，也要求輕症與無症狀患者多利用住宿療養設施，避免病床不足。
另外，疫情嚴峻的北海道今天新增確診124例、死亡6例，北海道累計病例數達1萬163例、死亡262例；大阪府今天新增228例，連續21天新增200例以上。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1091207
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