許雅鈞嘴角紅痕遭酸家暴　小S不忍了：太多人糟蹋我老公

小S（徐熙娣）和許雅鈞結婚15年育有3女，鮮少曬恩愛的小S 6日在社群網站向老公告白：「不了解我人生的人，我平常懶得解釋！但我老公是世界上最愛我、最疼我、心中只有我的男人。」不過許雅鈞嘴角紅痕惹來網友調侃家暴，讓小S罕見吐露真心話：「太多人糟蹋我老公，他真的是一個好人。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 照片中小S緊貼許雅鈞臉頰，夫妻倆恩愛向鏡頭微笑，說話尺度一向大的小S甚至拿老公的花邊新聞自嘲：「我老公有痘痘、常被拍到莫名其妙的照片！但沒有他我活不下去。」不過許雅鈞的痘痘疤痕引發網友調侃家暴傳言，一名網友說「又要說妳被打了」，小S直率回應「打哪」？另一名網友說「家暴傳言一定是假的」，小S也正經回應：「如果你相信，就不要關注我吧？」有網友見小S極力護夫，感性寫下：「夫妻間的關係只有夫妻之間最清楚，所以何需（須）太在乎那些見不得別人好的人呢？」這句話勾出小S真心話，回應該網友：「你懂我！但太多人糟蹋我老公！他真的是一個好人，好到我離不開他！」▲▼小S回應網友留言。（圖／翻攝小S IG） ※【NOWnews 今日新聞】提醒您：若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。※ 拒絕暴力請撥打：113、110