高嘉瑜上中天節目加油打氣 王浩宇怒轟：妳真的是夠了！
高嘉瑜上中天節目加油打氣 王浩宇怒轟：妳真的是夠了！
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-08 11:19:38
國家通訊傳播委員會11月18日決議不予通過中天新聞台換照申請案，中天提出行政訴訟，並聲請假處分，昨日又遭台北高等行政法院駁回聲請，中天從52頻道下架正式進入倒數，就在下架前夕，民進黨桃園市議員王浩宇指出，同為民進黨的立委高嘉瑜竟在中天節目唱歌幫忙加油，還質疑NCC的決定，怒轟高嘉瑜，「妳真的是夠了！」
高嘉瑜在中天節目稱，中天電視台被關台，過程中有一些遺憾的地方，很多人不能理解也不能接受，在溝通與行政作為上，能夠讓民眾去了解，或者說在制度上還有很多讓大家無法相信的地方，她表示，我們一直強調NCC是一個獨立行使職權的機關，可是多數所任命的委員如何獨立行使職權，一直都大家所質疑的地方，所以更不希望未來有機會政黨輪替時，這樣的事情成為常態。民進黨桃園市議員王浩宇透過臉書發文表示，他睡前轉到中天，發現同黨立委高嘉瑜竟然唱歌幫中天加油、要中天不要氣餒、要勇往直前？，他又指，更離譜的是，高還在節目中發言，質疑政府應該用同樣的標準檢視別的電視台，公然質疑NCC關台的決定，令他怒轟「高嘉瑜，妳真的是夠了。」
王浩宇指出，高嘉瑜從過去因為親柯，翻姚文智白眼，到現在拿通告費去說這些昧著良心的話、背叛自己政黨的核心價值，他質疑，「妳難道都不會良心不安嗎？妳難道不會認為，自己應該先跟黨內溝通再發言？」，新聞來源為Newtalk 新頭殼