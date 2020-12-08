特企／愛滋感染負成長　北市防治有成

臺北市近年愛滋防治有成，自107年起愛滋感染新增人數開始呈現負成長，至109年感染人數已連續3年下降20%以上。國際愛滋防治目標90-90-90方面，目前疾病管制署公佈臺北市108年度最新統計成績為86-95-96，在第2個90已發現的感染者服藥率及第3個90病毒抑制率等治療成效上，達到六都第一！因應愛滋感染日趨年輕化，臺北市立聯合醫院昆明防治中心首度與劇團合作辦理109年愛滋防治校園巡迴舞台劇宣導活動，深入國中及高中校園辦理22場舞台劇演出，學子滿意度評分高達8.94分（總分10分），於12月8日於臺北市政府1樓中庭辦理成果發表記者會，由校園巡迴演出之斑馬人演劇團現場演出精華版，同時發表紀錄臺北市立性病防治所以來至臺北市立聯合醫院昆明防治中心50年足跡之「走過五十個年頭-昆明街100號」紀念特刊。

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臺北市自73年發現第一例愛滋感染者以來，積極配合疾病管制署政策投入愛滋防治工作，致力推展各項防治策略，在團隊努力下臺北市107年起至109年新增感染人數已連續3年下降，每年下降幅度皆達20%以上，防治成效顯著。在世界衛生組織愛滋防治90-90-90（90%的感染者知道自己感染、90%獲知病情的感染者開始服用藥物、90%服用藥物者其病毒量降至偵測不到的水平）的目標上，臺北市108年成績為86-95-96，第2個90及第3個90成績達到六都第一！為能達成第1個90目標，呼籲民眾若對自身健康有疑慮請至指定機構接受愛滋篩檢，藉由篩檢獲知病況，及早治療，向2030終結愛滋目標邁進。

近年由於國人性觀念日益開放，資訊傳播發達，臺灣愛滋病感染者年齡層有逐漸下降趨勢，依據疾病管制署愛滋病監測通報顯示，臺北市自73年至109年10月止HIV累積通報數達40,835人，年齡分佈方面，以25歲至34歲居冠，計1萬7,727人(佔43.41%)，35歲至49歲1萬588人(佔25.93%)次之，15至24歲已有9,707人(佔23.77%)感染，為能深植年輕族群正確愛滋防治觀念，專責臺北市愛滋防治工作之臺北市立聯合醫院昆明防治中心於本（109）年度辦理22場國中及高中校園愛滋防治巡迴舞台劇，結合詼諧幽默的喜劇表達方式並融合互動特技表演，深入淺出的傳遞愛滋防治正確知識，獲得學校及學子好評，參與人數共計7,590人、問卷回饋滿意度達8.94分（總分10分）。

為響應每年12月1日之世界愛滋日，臺北市立聯合醫院昆明防治中心將於12月8日在臺北市政府1樓中庭辦理109年度臺北市愛滋防治成果發表記者會，邀請校園巡迴演出之斑馬人演劇團現場演出精華版，同時發表紀錄臺北市立性病防治所以來至臺北市立聯合醫院昆明防治中心50年足跡之「走過五十個年頭-昆明街100號」紀念特刊，邀您一同了解臺北市性病及愛滋病防治、結核病防治及毒品危害防制耕耘足跡，品嘗防治工作者的酸辣日記，探索不一樣的昆明街100號。