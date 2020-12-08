移工離房8秒挨罰10萬！NHK稱太嚴？莊人祥回應了
移工離房8秒挨罰10萬！NHK稱太嚴？莊人祥回應了
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-08 14:48:22｜update2020-12-08 14:59:10
中央流行疫情指揮中心，今(8)日公布國內新增2例境外移入COVID-19(新冠肺炎)確定病例，分別自印尼(案718)及中國(案719)入境，指揮中心為此特別召開臨時記者會說明，記者會上有媒體提問，提到日前有外籍移工因居家檢疫期間，步出房門8秒挨罰10萬，遭到日本NHK新聞在網路首頁報導，對此莊人祥回應「尊重地方政府的裁量」。
外媒這篇報導，還提到台灣媒體沒人批評此舉過嚴，引起日本網友熱議，不只這則新聞登上NHK的推特引用新聞排行榜第1名，還有許多網友留言關注，有人提到「日本應該要學習」，也有網友擔心「菲律賓移工可能付不出罰款」。對於踏出旅館8秒被罰10萬是否太嚴苛？莊人祥回應，因為居家檢疫是根據傳染病防治法第五十八條，未配合居家檢疫擅自外出，會罰10萬到100萬元，這部分尊重地方政府的裁量。
另外針對與移工仲介合作，協助移工接送、採檢醫管公司，勞動部要求住宿要一人一室，莊人祥也提到，目前針對自主健康管理的部分，是否嚴格要求一人一室，勞動部還在做相關修正方案，最快明天就會跟外界說明。
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