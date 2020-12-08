台、美交流大使　澎風櫃國小與和平谷特許學校簽訂MOU

澎湖縣風櫃國小的孩子們8日擔任起小小觀光大使，聯繫到美國愛達荷州和平谷特許學校( Peace Valley Charter School )，介紹澎湖家鄉、學校與生活，藉由彼此的互動，促進台、美之間文化與海洋的交流，並協助縣內推動並發展海洋教育的特色課程﹔校長林妍伶表示，未來風櫃國小要逐步接軌國際，讓國際及更多人知道澎湖美麗的海洋。

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▲澎湖風櫃國小與美國愛達荷州和平谷特許學校(Peace Valley Charter School)簽訂合作備忘錄，利用全球資訊網串起兩校的交流。（圖／風櫃國小提供）

× ▲澎湖風櫃國小與美國愛達荷州和平谷特許學校(Peace Valley Charter School)簽訂合作備忘錄，利用全球資訊網串起兩校的交流。（圖／風櫃國小提供）

和平谷特許學校Andrew Ross校長、董事會會長Andrea Erwin Pettitt，還有來自駐西雅圖臺北經濟文化辦事處Daniel Chen甄國清處長、商務廳 Tom Kealey 處長，以及愛台婦女會創辦人與愛達荷女性創業中心的曾馨慧處長，大家一起見證這個相當有意義的時刻，它讓澎湖的孩子看見不同世界，開啟一連串的腦力激盪，打開偏鄉孩子的一扇窗、開拓孩子們的視野，走出澎湖與世界做朋友。





風櫃國小林妍伶校長表示，風櫃國小這學期開始申請沉浸式英語在體育課中進行，操場上時常傳來孩子們做操且有精神的英語口號，而且不僅與愛達荷州的學校進行交流，目前五、六年級學生在每週一的大課間時段，也遠距與「美國慈濟總會內陸慈少英文交流團隊」連線學習口語英語的機會。

這一次，為了迎接MOU簽訂的日子，學校老師們在英語日向孩子們介紹愛達荷州的地理位置與特色，同時也讓孩子們更瞭解和平谷特許學校的課程型態，引發孩子們更多的好奇及想要進一步探索的態度。「國際化」及「全球化」兩大時代主流對各國中小教育的國際連結產生強大的驅力。