Sandy跨年夜交換男神臉書！許願阿Ken牽線許光漢

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Sandy跨年夜交換男神臉書！許願阿Ken牽線許光漢

記者羅凌筠/桃園報導

calendar_today2020-12-08 19:49:49

▲Sandy（左）笑說阿Ken就是她的黑鮪魚，一期一會。（圖／年代提供）
▲Sandy（左）笑說阿Ken就是她的黑鮪魚，一期一會。（圖／年代提供）
Sandy（吳姍儒）、阿Ken聯手主持2021桃園跨年晚會「桃樂園Wonderland」，今（8日）出席卡司公布記者會，Sandy說阿Ken很會幫人牽線，有一年她主持跨年晚會時，看著流程表脫口：「有周湯豪。」巧的是周湯豪這時就走進帳篷跟主持人打招呼，阿Ken當場撮合兩人互加臉書好友，Sandy莫名其妙變成周湯豪朋友，至今還會聊天，她打趣對「吉祥物」阿Ken許願：「今年看許光漢能不能來現場。」
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▲動力火車（左起）、阿Ken、桃園市長鄭文燦、Sandy、Spark揭曉桃園跨年晚會卡司。（圖／年代提供）
▲動力火車（左起）、阿Ken、桃園市長鄭文燦、Sandy、Spark揭曉桃園跨年晚會卡司。（圖／年代提供）
雖然有疫情攪局，但Sandy、阿Ken表示跨年晚會現場會安裝紅外線體溫感測儀，讓主持人安心很多，不過跨年晚會現場狀況層出不窮，Sandy就遇過吳宗憲在台上唱歌一半，路人飆摩托車上台對峙3分鐘，Sandy幽默回憶：「那刻很恐怖，所以今年要爸爸在家，他不出門都沒事。」她的副業經營有成，年終數字還在觀望，對於吳宗憲發願發出42個月年終，Sandy打太極：「這個年終我也領不到呀。」
▲阿Ken（左起）、桃園市長鄭文燦、Sandy同台合照。（圖／年代提供）
▲阿Ken（左起）、桃園市長鄭文燦、Sandy同台合照。（圖／年代提供）
動力火車與師弟Spark名列跨年卡司，現場提前演唱新歌《跳上車子離開傷心地台北》、《Call me》暖場。動力火車的《當》這首歌太經典，前奏幾乎可以全台灣大合唱，但動力火車也希望歌迷先練新歌：「我們的歌不是只有《當》而已。」

此外，還有翁立友、高爾宣、J Sheon、黃美珍、孫盛希、品冠、陳零九、邱鋒澤、樂天女孩在跨年夜登台，A-Lin擔任壓軸演唱，倒數後八三夭接棒演出。另一亮點是首度參與跨年盛事的「國師」唐綺陽，穿越時空解密2021。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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