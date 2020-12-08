Sandy跨年夜交換男神臉書！許願阿Ken牽線許光漢

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雖然有疫情攪局，但Sandy、阿Ken表示跨年晚會現場會安裝紅外線體溫感測儀，讓主持人安心很多，不過跨年晚會現場狀況層出不窮，Sandy就遇過吳宗憲在台上唱歌一半，路人飆摩托車上台對峙3分鐘，Sandy幽默回憶：「那刻很恐怖，所以今年要爸爸在家，他不出門都沒事。」她的副業經營有成，年終數字還在觀望，對於吳宗憲發願發出42個月年終，Sandy打太極：「這個年終我也領不到呀。」
動力火車與師弟Spark名列跨年卡司，現場提前演唱新歌《跳上車子離開傷心地台北》、《Call me》暖場。動力火車的《當》這首歌太經典，前奏幾乎可以全台灣大合唱，但動力火車也希望歌迷先練新歌：「我們的歌不是只有《當》而已。」
此外，還有翁立友、高爾宣、J Sheon、黃美珍、孫盛希、品冠、陳零九、邱鋒澤、樂天女孩在跨年夜登台，A-Lin擔任壓軸演唱，倒數後八三夭接棒演出。另一亮點是首度參與跨年盛事的「國師」唐綺陽，穿越時空解密2021。
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