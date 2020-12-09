陸軍年度形象桌曆首創手繪風　開放民眾上網訂購

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陸軍表示，陸軍桌曆首度與交通部觀光局合作，取得授權使用「臺灣采風」官網圖片，結合1至12月份桌曆拍攝單位的駐地縣市美景，與國人一起欣賞寶島臺灣所蘊含的豐富景色，呼應「美麗家園，由我守護」意涵，也彰顯部會合作、軍民一家的團結信念。而今年開放官兵及民眾，可前往青年日報社網路商城自行訂購本軍桌曆的作法，也是另一項首創的亮點。
陸軍形象桌曆封面照片採用年度聯合婚禮溫馨合照，與國人共同分享幸福浪漫的繽紛時刻。本次桌曆有16個單位登場，無論是關指部、砲兵第58指揮部、裝甲542旅、機步269旅、莒光守備大隊、航特部兩棲偵察營、特指部特3營、54工兵群、機步333旅官兵專注任務訓練，或是花防部戰車營編成以來首次「下聯勇」、39化學兵群協助執行防疫消毒任務、步兵257旅落實新兵教育訓練、兵整中心、航勤廠戮力裝備修製作業，以及砲測、南測中心執行基地訓練及測考任務等畫面，都可以透過手機掃描桌曆主圖隨附的快速回應碼（QR Code），進一步認識單位的沿革、任務與介紹。
為結合政府推動雙語國家政策，陸軍桌曆在各月份的單位、風景介紹上，均加註英文註釋，期藉營造外語學習風氣，厚植官兵英語能力，進而達到全方位提升國家整體競爭力之目標；桌曆行事曆部分，則輔以日期、國曆節日，以及農曆24節氣，同時備註國軍重要戰役及節日，彰顯陸軍踵武前賢、繼志承烈精神。
桌曆也針對「服裝供售站」變革加以闡述，說明陸軍結合現代物流科技及電商模式，與全聯福利中心合作，設置「服裝供售站」，將於明（110）年3月15日全面營運，官兵依核配點數，可至實體店面或用網路、手機APP等訂購方式，自主選擇所需服裝，充分滿足官兵穿的需求，為陸軍大家庭更添活力。
陸軍強調，今年陸軍桌曆豐富多元的內容，是陸軍不斷與時俱進的寫照，並將在既有良好基礎上，精益求精；同時持續提升官兵生活照顧，使陸軍健兒們專注本務，進而達成「部隊安全、軍人安家、軍眷安心」三安目標，實現陸軍「人本精神」核心價值，凝聚「We are family」革命情感，讓迷彩力量與國人共同捍衛國家安全。