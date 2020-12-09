空軍第六混合聯隊　執行「空中人工增雨」作業

今年水情不佳，使中南部水庫儲水率持續下滑，趁著今日東北季風及南方低壓水氣影響，空軍第六混合聯隊昨日夜間完成增雨桶注水及液態氧裝填等相關整備，經空軍氣象中心研判最佳潑灑增雨處，於今日派遣C-130H型機1批2架次，前往南部地區水庫集水區上空，以潑灑清水方式執行「人工增雨」作業，盼能增加降雨。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲空軍第六混合聯隊昨日夜間完成增雨桶注水及液態氧裝填等相關整備。（圖／空軍第六混合聯提供, 2020.12.09）×▲空軍第六混合聯隊昨日夜間完成增雨桶注水及液態氧裝填等相關整備。（圖／空軍第六混合聯提供, 2020.12.09）空軍六聯隊長少將魯非凡表示，未來將持續全天候追蹤雲系發展及動向研判，規劃最佳人工增雨施作時間、目標區、架次、空域、空層及航路等數據，並適時整備，希望在天氣條件配合下，增加水庫集水區降雨量，有效紓解旱象。▲空軍第六混合聯隊在C-130H機內執行機艙，以潑灑清水方式執行「人工增雨」作業。（圖／空軍第六混合聯提供, 2020.12.09）×▲空軍第六混合聯隊在C-130H機內執行機艙，以潑灑清水方式執行「人工增雨」作業。（圖／空軍第六混合聯提供, 2020.12.09）