涉性騷擾福灣遭抵制　綠委憂雇主「自己調查自己」籲修法

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洪申翰表示，已提出性別工作平等法修法草案，其中第13條之1，明定性騷擾行為人為最高負責人或雇主時，可以向地方主管機關申訴，由地方主管機關的性別工作平等委員會進行調查。
范雲點出現行《性別工作平等法》的缺漏，她說，加害人是雇主時，還是由雇主來調查，根本不可能公正公平，而加害的雇主僅由公司處罰，常是不痛不癢的申誡，卻沒有辦法由行政機關處以行政罰鍰。她說，她先前已提性工法修法草案，盼勞動部能盡速面對立法疏漏，配合修法並規劃配套。
長期關注性別工作法的婦女新知基金會董事長莊喬汝提及，從實務案例中，福灣的性騷擾案件並非唯一個案，過去也因性別工作平等法，未敘明職場性騷擾之加害人為最高負責人時，申訴調查機關為何的案例；或者，對於被害人來說，根本不敢向公司提出申訴，也沒有期待公司會做出負責人性騷擾成立的認定，也擔心向公司申訴董事長或負責人後工作會不保，導致申訴人權益受損的案件。
莊喬汝建議性別工作平等法應增列，「性騷擾之行為人為機關首長、學校校長、機構之最高負責人或雇主時，得向該機關、學校、機構或僱用人所在地之直轄市、縣(市)主管機關提出申訴，經受理後，地方主管機關應交由性別工作平等委員會即應進行調查。前項申訴處理調查程序辦法，另由中央主管機關定之。」
莊喬汝說，性別工作平等法對最高負責人本身行為無法可罰，呼籲明定職場性騷擾之加害人為最高負責人之行政責任，增列「裁處行為人新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。」之罰則。
新聞來源為Newtalk 新頭殼