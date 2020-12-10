張震挑戰「光頭」　3個月爆瘦12公斤成橡皮人！

由《目擊者》

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《紅衣小女孩》億萬票房導演程偉豪執導的犯罪懸疑片《緝魂》，發布前導預告及海報，首度曝光全體演員名單，集結張震、張鈞甯、孫安可、李銘順、

林暉閔

等堅強卡司連袂演出，男主角張震更為戲以光頭示人。

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全片聚焦於一起豪宅裡的凶殺命案，負責偵辦此案的檢察官張震與刑警張鈞甯，在調查命案的過程中發現，這起看似爭奪遺產的謀殺案背後，隱藏著更為驚人的祕密真相。

而在《緝魂》中為詮釋罹患癌症的檢察官角色，張震為戲在3個月內激瘦12公斤，並以光頭造型搭配蒼白無血色、全身長紅斑的病容化妝，呈現極真實的狀態。私下相當喜歡看懸疑片與推理小說的張震，透露自己一收到《緝魂》的劇本，沒考慮多久就決定演出，對於激瘦12公斤，笑稱是自己高中後再也沒見過的體重！他靠著一周3次、每次2小時的大量激烈運動，以及地獄式般的節食忌口，以消耗肌肉方式瘦身，開拍後體重仍持續下降，盡全力呈現出癌症病患消瘦的病程，完全顛覆他平時的帥氣形象，也幫助他在拍攝時，更能融入於角色狀態中。

▲張震與張鈞甯（左）在《緝魂》中飾演夫妻。（圖／威視）

而為《緝魂》剪了一頭俐落短髮的張鈞甯，則透露是自己向導演程偉豪，提出剪掉20公分長髮的請求，好貼近刑警俐落的角色設定，而程偉豪起初聽到時還不敢置信地直呼：「真的可以嗎？」後來竟然進一步要求：「希望剪越短越好！」完全不顧經紀人在一旁臉色發白。

▲張鈞甯為新片落髮。（圖／威視）

此外，張鈞甯也回憶起過去與張震的交手經驗，當時還是戲劇新人的她，在跟張震第一次對戲時，緊張到腦袋一片空白，沒想到這次在《緝魂》中，兩人竟「升格」飾演一對即將孕育新生命的夫妻，兩人都相當投入在彼此深刻的情感對手戲中，張鈞甯更誇張震是一位極為認真的演員，不論有沒有他的鏡頭，他都會全程待在拍攝現場，觀看其他演員的表演，敬業表現讓張鈞甯嘆為觀止。