中天新聞將被關台　馬英九狠批「缺乏人權常識」

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今晚出席「2020人權之夜」的前總統馬英九，也在致詞時批評法官，他說：「台北高等行政法院似乎把中天案當作媒體管理的案子，沒有視為具有憲法高度的新聞自由人權案件，這很不可思議，尤其聽他們講一些話，會覺得他們完全沒有這方面的常識。」
馬英九還當場向中華人權協會理事長高思博建議，法務部司法官學院開設司法人權課程，讓法官們了解人權的重要性，他強調「這不是開玩笑的，而且司法院、法務部都應該開設」。
馬英九指出，這次中天關台，是涉及了新聞自由、人權被侵害的問題，如果這個問題處理得不好，我們怎麼能配得上民主國家的稱號？他說，蔡總統一天到晚在講重視人權，但碰到中天卻這樣做，只有在集權國家才會關閉新聞台。
馬英九透露，在他2008年當選總統時，美國總統小布希打電話恭喜他，並且稱讚「台灣是亞洲與世界民主的燈塔」。他質疑現在台灣社會有做到嗎？而且萊豬議題也是由總統一個人就決定了，民間跟各部會都不知道。
馬英九指出，教育部當時稱中小學的營養午餐不吃萊豬，國防部的國軍也不吃，退輔會的榮民也不吃，但是為什麼蔡總統做這個決定時，不跟各部會先商量呢？
朱立倫致詞時則表示，2009年台灣通過人權兩公約，當時的台灣是人權普拉斯，沒想到2020年變成人權麥納斯，令人非常痛心，因此他希望全台一同努力，讓台灣社會更進步。