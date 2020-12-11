FBI傳性醜聞！外媒爆多名高層非禮卻無處分　仍退休領俸

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FBI傳性醜聞！外媒爆多名高層非禮卻無處分　仍退休領俸

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-12-11 07:25:41

▲雖是執法單位，但美國聯邦調查局( FBI )內部的歧視甚至性騷擾事件頻傳，受害者聲稱很少有加害者真的受到制裁。示意圖非文中提到之人。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖是執法單位，但美國聯邦調查局( FBI )內部的歧視甚至性騷擾事件頻傳，受害者聲稱，很少有加害者真的受到制裁。示意圖非文中提到之人。（圖／美聯社／達志影像）
美國聯邦調查局（ FBI ）爆出性醜聞，有外媒發表調查報導指，FBI 在近五年最少發生 6 起涉及高層官員的性侵事件，受害女性估計多達 20 人，結果卻無任何高層真的受到處分，而只是以調職、提前退休或自願離職了事，還能成功保住相關福利。
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根據《美聯社》報導，FBI 過去數年的性騷醜聞中，有助理總監藉醉酒非禮女下屬，還有級別較高的探員恐嚇後輩要求性接觸，甚至有高級官員被爆連續騷擾至少 8 名員工，這些人雖然遭到投訴，但都順利退休。
前 FBI 分析師貝琪（ Becky ）受訪時表示，她曾在 2017 年的一場歡送會上，遭某高級探員非禮，而這亦不是對方第一次做出類似行為，貝琪最後雖選擇離開 FBI ，但也患上創傷後壓力症候群。

▲代號貝琪的前
▲代號貝琪的前 FBI 分析師透露，自己曾遭高級探員騷擾，事後還得了創傷後壓力症候群，但對方最後仍順利退休。（圖／美聯社／達志影像）
貝琪並透露，該名探員不但否認指控，還搶在總監察長辦公室跟進投訴前退休，即使她到維吉尼亞州法院控告對方，該名探員最後還是獲判無罪。貝琪痛批 FBI 沒正視問題，身為執法部門卻允許罪犯退休，甚至繼續活動於其他執法相關行業，令人十分沮喪，已不再相信 FBI 對外宣稱的價值。

美國民主黨眾議員傑基·斯佩爾（ Jackie Speier ）長期批評 FBI 內部仍以男性主導，不當對待女性的事件時有所聞，聲稱有關事件令人反感：「就實施性騷擾而言，他們仍處於黑暗時代，我對此並不感到驚訝。」過去也陸續有前受訓人員出面控訴 FBI 內部種種負面現象，顯示即便是在民主、講究平等與自由的國度，歧視與不公仍可能是家常便飯。
 
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