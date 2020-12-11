歐中經貿論壇告吹　傳北京欲剔除批評者成導火線

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中方曾嘗試阻止德國政學界人士與記者參加其他活動，這次是首度鎖定歐洲議會負責歐中關係的高層人士，在中國與歐盟談判雙邊投資協定進度緩慢之際格外引人注目。
第4輪「中國-歐盟工商領袖和前高官對話」（China-EU CEO and Former Senior OfficialsDialogue）原訂今年以視訊形式閉門舉行，約40名來自歐洲與中國的企業執行長、高層官員與學者參加。
往年與會者名單未引發爭議，但今年共同主辦的歐洲工商聯合會（BusinessEurope）拒絕中方不讓包瑞翰與胡謐空與會的要求，導致本屆對話流產。
歐盟去年將中國列為系統性對手，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後，多位歐盟高層官員指責中國散布假訊息。報導寫道，這場歐中年度經貿論壇告吹，顯示歐洲對北京態度日趨強硬，但主辦單位堅持明年應再度對話，凸顯檯面下暗潮洶湧。
歐洲工商聯合會發言人森納坎普（PeterSennekamp）說，過去3輪對話在布魯塞爾與北京輪流舉行，非常成功，很遺憾今年對話「被迫取消」。
共同主辦的中國國際經濟交流中心以發言人名義表示，希望明年實際面對面對話，並提到疫情迫使中方延後與其他國家的經貿對話。
至於今年對話取消真正原因，中國國際經濟交流中心僅說，這項活動目的是促進國際經濟研究與貿易合作，但「部分參與者似乎不符活動原則或目標」，而且往年曾有參與者違反不得對外揭露會中發言者身分的規定。
中國歐盟商會主席伍德克（Jorg Wuttke）表示，中方曾要求不讓一名企業代表參與歐盟商會舉辦的活動，他拒絕照辦，但那場活動有辦成。
伍德克在中國歐盟商會9月發表的報告中批評「中國外交部裡為數不多但非常顯眼的『戰狼部隊』」，在社群媒體推特（Twitter）與各國政治人物挑起戰火。伍德克說：「他們不喜歡我們報告好幾個部分，而且明白告訴我。」（編輯：黃自強）1091211