虎航攜易飛網推元旦微旅行 大座椅、鹽酥雞套餐搶先體驗
虎航攜易飛網推元旦微旅行 大座椅、鹽酥雞套餐搶先體驗
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-12-11 13:09:26
台灣虎航與易飛網攜手推出「起飛迎新年、台虎元旦號」限量微旅行2.0，今（11）日中午12點於易飛網官網正式開賣，此次行程將於明（2021）年元旦當日自桃園國際機場起飛後，飛往日本宮古島上空，並降落於高雄國際機場，旅客還可搶先體驗航空業者新推出的「虎大位（tigerplus）」及「精選台味餐食：無骨鹹酥雞套餐」，並可獲贈業者日本不限航點來回機票，限量120席。
此次合作推出的「起飛迎新年、台虎元旦號」限量微旅行2.0，是國內首架自桃園飛往高雄的微旅行包機航班，航班編號IT2099，預計於2021年1月1日元旦當天上午9時30分自桃園國際機場起飛，升空繞台巡禮一圈後飛往日本宮古島上空，預計下午1時飛抵高雄國際機場，總航程約3.5小時。台灣虎航表示，此次搭乘的旅客充滿搶頭香的樂趣，能率先體驗全球首創的虎大位（tigerplus），藉由在中間座位加裝可拆卸式間隔墊作為區隔，提供更為舒適的乘坐空間外，也拉大旅客間的社交距離，同時能享用「精選台味餐食：無骨鹹酥雞套餐」，內含無骨鹽酥雞、地瓜薯條、新鮮蔬菜等多種人氣炸物。
該限量微旅行2.0每人售價含稅為8888元，並贈送日本不限航點來回機票，於台日雙邊國境開放一年內可使用、2021年桌曆、Snoopy紀念款限量一卡通票券，以及高雄人氣美食伴手禮。高雄市政府觀光局也特別再加碼，每位旅客入境高雄後，皆可再獲贈精美新年驚喜大禮包，內為高雄十大伴手禮的不二緻果、住宿優惠券、玩轉高雄優惠手冊，包含30多個商家優惠折扣券。此外，民眾亦可選擇在高雄國賓飯店住宿一晚的套裝方案，售價含稅為9888元，連續入住第2晚只要再加999元，而針對哈日族，易飛網也推出內含日本來回機票兩張的豪華加值雙人同行套票，每人含稅13888元。