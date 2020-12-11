初老服務老老　賴峰偉要求加大菊島時間銀行工作範圍

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▲澎湖縣議會多位議員在定期會時提出了「時間銀行」的構想，可以有效解決澎湖在長照人力不足的問題，對於未來的施行相關細節幫助很大。（圖／記者張塵攝，2020.12.11）

陳寶緞進一步說明，澎湖縣議會多位議員在定期會時提出了「時間銀行」的構想，可以有效解決澎湖在長照人力不足的問題，對於未來的施行相關細節幫助很大

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時間銀行（Time Bank)的概念最早源自於日本水島照子1973年在大阪推動的「勞力銀行」，也就是說「施」與「受」同等重要，營造社區互助互信與尊重的概念，雙向互動，透過時間銀行服務者由支付時間成本或貢獻專業知識，取得經濟、社會、及心理等有形無形的回饋。

這種以時間為體，互助為本的運作模式，可以達成助人自助的善循環；同時為避免與現有長照服務重疊，提供的業務僅止於散步、運動、購物、文書等陪伴性質的工作，至於照護部分，依然要仰賴專業的醫療機構，而儲存與提領皆需為同等項目，服務者無年齡限制，但是提領者必需年滿65歲。

▲這種以時間為體，互助為本的運作模式，可以達成助人自助的善循環；同時為避免與現有長照服務重疊，提供的業務僅止於散步、運動、購物、文書等陪伴性質的工作。（圖／記者張塵攝，2020.12.11）

社會處表示，未來會在澎湖縣勞工育樂中心做菊島時間銀行的推廣中心，初期設置服務專線方便民眾查詢以及相關業務的運作，暫以不增加額外人力的方式進行；為期順利推動工作，宣導推廣期間將有項目說明、課程培力、觀摩活動、多元培力、多元志工類型。

▲「菊島時間銀行」將導向「初老」服務「老老」，營造一個友善互助的友善城市。（圖／記者張塵攝，2020.12.11）

「菊島時間銀行」將導向「初老」服務「老老」，營造一個友善互助的友善城市，陳寶緞也鼓勵社會處的同仁要一起加油，勇於接受挑戰，在隨時準備好的狀態下，任何一項新任務對社會處夥伴都是學習的開始，大家全力以赴共創菊島第一。