鼓勵社區自治　桃市優良公寓大廈社區評選明頒獎

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

鼓勵社區自治　桃市優良公寓大廈社區評選明頒獎

記者李春台/桃園報導

calendar_today2020-12-11 21:40:24

優良公寓大廈
▲109年優良公寓大廈社區由世界CBD大廈社區、桃大泰極社區、聯上世界社區、中悦音樂廣場社區及渴望村社區，分別奪得小型、中型、大型社區、風韻再造組及透天組的冠軍。（圖／翻攝桃園市政府官網）
109年優良公寓大廈社區，將於12月12日(六)上午9點在桃園區風禾公園頒獎；今年由「世界CBD大廈社區」、「桃大泰極社區」、「聯上世界社區」、「中悦音樂廣場社區」及「渴望村社區」，分別奪得「小型」、「中型」、「大型」社區、「風韻再造組」及「透天組」的冠軍。
我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園市政府為鼓勵社區自治、優化管理組織功能及提升居住品質、環境價值，每年均舉辦優良公寓大廈評選活動，並公開表揚、獎勵優良管理及積極營造的社區，不論新舊、大小社區均可報名。
建管處表示，今年共有62個社區報名參加評選，競爭非常激烈；由專家學者組成的評選團以社區自治與社區互動為主軸，針對社區管理的組織運作、維護品質、社區營造、節能節電及社區防疫5個面向評比，除了恭喜5個冠軍社區之外，也特別表揚其他25個在各面向上有突出表現的獲選社區。
建管處長邱英哲指出，今年的頒獎典禮在風禾公園以園遊會的形式舉辦，除於展區介紹今年優良公寓大廈的成果外，現場規劃了魔術師表演、音樂家演奏、創意市集及益智遊戲關卡，與市民大小朋友交流同樂，歡迎大家一同共襄盛舉。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020進入尾聲　10大頭條哪個最震撼？

2020進入尾聲　10大頭條哪個最震撼？

繼續作答
您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

繼續作答
近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀