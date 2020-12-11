鼓勵社區自治 桃市優良公寓大廈社區評選明頒獎
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-12-11 21:40:24
109年優良公寓大廈社區，將於12月12日(六)上午9點在桃園區風禾公園頒獎；今年由「世界CBD大廈社區」、「桃大泰極社區」、「聯上世界社區」、「中悦音樂廣場社區」及「渴望村社區」，分別奪得「小型」、「中型」、「大型」社區、「風韻再造組」及「透天組」的冠軍。
桃園市政府為鼓勵社區自治、優化管理組織功能及提升居住品質、環境價值，每年均舉辦優良公寓大廈評選活動，並公開表揚、獎勵優良管理及積極營造的社區，不論新舊、大小社區均可報名。建管處表示，今年共有62個社區報名參加評選，競爭非常激烈；由專家學者組成的評選團以社區自治與社區互動為主軸，針對社區管理的組織運作、維護品質、社區營造、節能節電及社區防疫5個面向評比，除了恭喜5個冠軍社區之外，也特別表揚其他25個在各面向上有突出表現的獲選社區。建管處長邱英哲指出，今年的頒獎典禮在風禾公園以園遊會的形式舉辦，除於展區介紹今年優良公寓大廈的成果外，現場規劃了魔術師表演、音樂家演奏、創意市集及益智遊戲關卡，與市民大小朋友交流同樂，歡迎大家一同共襄盛舉。