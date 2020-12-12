逃離香港又一人！前議員梁頌恆赴美 宣布與家人斷絕關係
逃離香港又一人！前議員梁頌恆赴美 宣布與家人斷絕關係
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-12 07:10:00
香港前立法會議員、青年新政前召集人梁頌恆，11日被證實已經離開香港，赴美國尋求政治庇護，他本人也在臉書上公開與在香港的家人斷絕一切關係，被認為是因國安法實施、政治迫害壓力加大做的決定。
綜合香港媒體報導，梁頌恆是香港政黨「青年新政」的創立人之一，主張香港民族自決，反對香港「中國化」。他於 2016 年當選香港立法會新界東地區直選議員，但他在就職宣誓儀式期間時展示「 Hong Kong is not China」等標語，甚至以英語讀出諧音「支那」，被裁定宣誓無效，並於 2016 年 11 月 15 日被高等法院裁定喪失議員資格。梁頌恆其後在立法會大樓衝擊會議室，被裁定非法集結，須入獄 4 週，並又被立法會行政管理委員會追討議員薪酬欠款，但梁未曾理會，便被行管會呈請破產。
梁頌恆離港的消息最初是由流亡海外的港人黃台仰、梁繼平、林榮基成立的組織「避風驛」證實， 後經傳媒報導、採訪。「避風驛」的聲明指出，梁頌恆因政治見解，先是被剝奪議員資格及選舉權利，隨後又屢遭報復及打壓，甚至破產和入獄；國安法實施後，梁頌恆受到政治警察的跟監及騷擾，為了延續香港民主理念不被斷絕，已於 11 月底離港並抵達美國首都華盛頓。
聲明並重申，任何政權均不得以種族、宗教、國籍、社會團體、或政治見解等理由而任意以法律等手段迫害人民，否則國際社會應予以人道保護。目前梁頌恆一切無恙，避風驛也將繼續跟進梁頌恆及其他人的情況，適時更新事態發展。
梁頌恆 11 日在臉書上以中英文表示，與香港的家人斷絕一切關係，並辭去青年新政的一切職務，強調「從今以後，本人之言行與他們全無關係」，頗有切割以保親友平安的意味。他也在接受外媒專訪時，呼籲美國幫助香港青年，並加強制裁香港的力度。