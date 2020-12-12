水氣稍減！桃園以北東半部仍濕涼 新竹以南多雲到晴
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-12 07:44:57
氣象局指出，昨天（11日）受東北季風及南方雲系影響，台中以北及宜蘭降雨較明顯，南投及花蓮也有局部降雨，但今（12）日水氣減少，雨區縮小，桃園以北與東半部地區偶有降雨，新竹以南則是多雲到晴的天氣，但基隆北海岸、東半部地區及大台北山區降雨時間較長，並有局部較大雨勢發生的機率。
氣象局表示，今日南來水氣減少，回到單純東北季風影響環境、雨區較昨天縮小，桃園以北、東半部地區、恆春半島及南部山區偶有降雨，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區降雨時間較長，並有局部較大雨勢發生的機率，請民眾多加留意。另外，由於連日降雨，土壤含水量已高，再加上近日宜蘭外海地震的影響，北部及東北部山區容易有坍方及落石，前往上述區域活動務必注意安全。新竹以南則是多雲到晴的天氣。溫度方面，清晨各地低溫19至22度間，白天北部、東北部及東部高溫約19至23度、整天偏涼，中南部及東南部24至28度。此外，今日桃園至台南、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風；花東沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動請注意安全。