奇美聖誕週末市集吸引萬人朝聖　兩款獨家口罩集好集滿

今（12）日連續兩個週末奇美博物館展開「聖誕週末」，為落實防疫，每位參與者一律贈送獨家聖誕防疫口罩，許多民眾今天一到現場就迫不及待排隊兌換，以特展「紙上奇蹟」摺紙線條與幾何元素的口罩意外成為吸睛亮點。

我是廣告 請繼續往下閱讀

今年活動雖有疫情干擾，但攤位超過80家，買氣依舊搶搶滾，許多民眾紛紛買了喜愛的食物直接就在草地上野餐，享受午後和煦溫暖的陽光﹔台南知名店家「阿霞飯店」首度加入市集行列，帶來聖誕造型的白糖粿和米糕，拐杖糖造型的白糖粿讓民眾大呼可愛。文青酒吧「萬昌起義」也推出應景熱紅酒，濃濃香氣人手一杯。還有豐富的異國料理如荷蘭煎餅、法式可麗餅、吉拿棒、古巴三明治、美式漢堡等，美食大會串，讓市集增色不少。

▲民眾仔細閱讀「希望小提琴」介紹說明，駐足欣賞（圖／記者林怡孜攝，2020,12,12）

備受矚目的「台灣第一代管風琴演奏」亦是一大亮點，擁有約140年歷史的「威爾遜管風琴」於1964年由美國海軍運送來臺，為最早來台的兩座管風琴之一。原安置於台南神學院，後由奇美修復保存。本次聖誕周末市集以「聖誕老公公來了」為主題，傳遞希望的力量，其中「希望小提琴」主題限定展展出的三把小提琴分別是三位製琴主在一戰壕溝裡、德國納粹迫害下與白色恐怖綠島監禁時所製作的提琴，陪伴製琴主度過人生最艱難的時刻。配合展覽同步推出希望主題的弦樂四重奏，透過提琴展示與現場樂音，讓觀者更能感受在絕望底下生出的希望與勇氣，令人動容。

此外，還有活潑的Swing聖誕舞蹈、最潮的街舞派對等活動，男女老幼皆可參加。現場還有許多互動體驗活動，包括許願樹、旋轉木馬、聖誕立體卡片DIY等，活動期間館內常設展與特展皆可自由參觀，奇美博物館「聖誕週末」將於12/13、12/19、12/20持續展開，凡入園需購票。