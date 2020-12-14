年終縮水僅1.11個月！創9年新低　過半勞工萌生辭意

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不過若覺得年終獎金不理想，也有55.3%的人透露，會萌生辭意，勞方心中最理想的年終發放狀況，有38.2%認為要與自己過去一年的績效成正比；35.6%認為，不論個人績效、公司業績，員工人人有獎；26.2%則認為要與公司過去一年的業績成正比。
相較之下，資方認為會影響年終高低的因素依序為「公司利潤」（73.3%）、「個人績效」（62.1%）、「年資深淺」（28%），以及「職務重要性」（25.5%）、「工作內容繁複性」（20.5%）、「部門績效」（13.7%）。
疫情衝擊百業，將影響到年終獎金的數字嗎？從yes123求職網調查發現，合計有74.8%的企業，預估在「牛年」農曆年前，將發放2020年的年終獎金，比例明顯低於去年的90.4%，大降15.6%；代表其餘25.2%的企業不發年終獎金。
不論發或不發，年終獎金的「基數平均值」，今年落在1.11個月，相較於去年的1.31個月，下降0.2個月，等於少了6天，創九年以來新低；若扣除不發放的比例佔25.2），整體平均值則變成1.49個月。
再以行業別進行交叉分析，年終獎金較高的則有金融保險與會計統計業、科技資訊業、醫護與生技業，以及傳統製造業、營建與不動產業。反之年終獎金較低的則有大眾傳播與公關廣告業、文教業、餐飲住宿與休閒旅遊業，以及農林漁牧礦與環保生態業、民生服務業。