華航貨機新塗裝出爐　內藏台灣地圖

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謝世謙指出，華航訂購的 6 架 777F 貨機規劃在 2020 至 2023 年完成交機，首架 777F 貨機已在12月1日抵台，2021 年 1 月底前將再交付兩架，這 3 架 777F 貨機投入後，對華航貨運是如虎添翼，明年後疫情時代以 21 架貨機的規模運轉，開啟華航貨運新世代，預期在疫苗配送及市場對航空貨機需求急迫下，為華航貨運創造更多的現金收入。
華航首架 777F 貨機編號 B-18771，採用 2004 年退役的 747F 貨機編號，象徵新世代貨機交接，傳承華航位居全球第六大航空貨運的輝煌，再創高峰。為了歡迎華航家族新成員，彰顯新機隊特色，777F 機隊採用全新塗裝，維持貨運標誌「CARGO」的企業標準色，延續華航「紅梅揚姿」的精神。這架貨機已完成整備及驗證，接下來將主要派飛亞洲、北美等貨機航點。
777F貨機雙發動機的優勢，約可節省20%油耗，航程較現有747貨機更長，適合運用於越太平洋航線，減少酬載限制，艙位運用更有效率。全機亦配置完整貨艙溫控功能，主貨艙可裝載半導體機台及發動機之貨盤抑制系統，為精密儀器及溫控等高價貨物做好準備。華航為台灣唯一獲得 CEIV 國際認證 (國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸，The IATA Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma) 的航空公司，是全球17家可提供溫控冷鏈服務的航空貨運業者之一。