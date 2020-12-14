高麗菜只拿來清炒？老饕曝「不敗料理法」：一吃直接愛上
高麗菜只拿來清炒？老饕曝「不敗料理法」：一吃直接愛上
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-14 19:22:32
高麗菜料理方式多樣，除了能拌蒜、清炒外，還可拿來煮湯或加入火鍋中，成為家中料理常見的蔬菜之一。對此，就有網友好奇發問「高麗菜除了清炒外還有什麼料理方法？」而引來許多老饕熱情提供答案。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己從11月初開始種植雪翠高麗菜，其分三梯次避免產期集中，近期第一批已經開始結球，大約於明年1月中就能收成。但話鋒一轉，原PO就好奇提問「可是家裡高麗菜就只有清炒，頂多我拿來做成韓式高麗菜泡菜，還有哪些高麗菜料理作法推薦的？」問題一曝光後，隨即引來許多老饕討論，其中「高麗菜捲」、「台式泡菜」最多人推薦，直言「高麗菜捲、水餃、台式泡菜都很好吃哦！」、「高麗菜捲，包成肉捲讚」、「日式就做高麗菜捲和切絲，淋和風或胡麻」、「泡菜，可是很難醃的好吃」、「台式泡菜做得快又好吃」。
不僅如此，「炒飯」和「高麗菜乾」也有許多人提及，「炒飯阿，自己炒的飯 肉+菜跟飯的比例可以到1：1好爽」、「還有高麗菜捲，千層高麗菜豬肉鍋，個人還是最愛炊飯，一吃愛上」、「曬高麗菜乾，再清炒」、「高麗菜乾、高麗菜炒豆皮」、「做成炊飯～～ 超香大推」。除了上述料理，也有許多人推薦不同答案，「腐乳高麗菜真的好吃，上網查一下做法吧」、「臘腸、香腸、培根炒一炒味道都蠻搭的」、「大骨高麗菜煮湯，非常甜」、「高麗菜封超級無敵爆好吃」。（編輯：陳雅雲）