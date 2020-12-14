「2020千萬票房國片　您最愛哪一部」　民調冠軍是它！

2020年雖然因為疫情關係，許多好萊塢電影無法在台上映，但卻讓台灣觀眾有更多機會，看見國片的優秀，不僅票房叫好又叫座，多部票房更超過千萬台幣，其中，《刻在你心底的名字》、《孤味》、《同學麥娜絲》、《親愛的房客》、《消失的情人節》更是大熱門，但到底哪幾部電影是台灣觀眾心中的最愛呢？《NOWnews今日新聞》針對網友做調查，冠軍原來是這一部！

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《刻在你心底的名字》獲得24.34％網友的支持，榮登台灣觀眾2020年的最愛國片冠軍，該片也是台灣影史最賣座的同志題材電影，更一舉拿下本屆金馬獎最佳攝影、最佳原創電影歌曲2大獎，更讓雙男主角陳昊森、曾敬驊成功圈粉無數。

▲陳昊森、曾敬驊圈粉無數。（圖／《刻在你心底的名字》劇照）

電影故事聚焦在80年代剛解嚴的台灣，一對遊走在友誼、愛慕之間的高中同窗，他們在青春的騷動與性啟蒙的渴望牽引下冒險，因為學妹的出現，而讓曖昧關係產生變化，片中深切的真情感動許多人。

《孤味》拿下第2高13.13％的網友支持率，該片被譽為今年度最溫暖動人的家庭溫情系電影，也是2020年首部破億的票房國片。電影集結多位台灣重量級實力派女演員，包括陳淑芳、謝盈萱、徐若瑄、孫可芳、陳妍霏等，一起寫下屬於台灣女人的故事，而「國民阿嬤」陳淑芳更憑此片拿下金馬影后，精湛演技可見一斑。

▲《孤味》票房破億。（圖／《孤味》劇照）

電影描述台南赫赫有名的餐廳老闆林秀英（陳淑芳 飾），靠著賣蝦捲獨自撫養3個女兒長大成人，眼看就要苦盡甘來，卻在70大壽當天接到離家多時丈夫過世的噩耗，在替這位有名無實丈夫籌辦喪禮的同時，竟意外迎來了另一位陪伴丈夫度過晚年的女人，令她不得不再次面對內心埋藏已久的怨懟。

《親愛的房客》獲得8.63％網友的支持，拿下第3名，該片由鄭有傑執導，莫子儀、姚淳耀、陳淑芳、白潤音主演，電影刻畫愛的極限與界線，引領觀眾深入這些角色矛盾的內心世界，觀眾還需要抽絲剝繭，讓大家瞭解，這個世界並不是非黑即白。

▲《親愛的房客》刻畫愛的極限與界線。（圖／《親愛的房客》劇照）

電影故事敘述林健一（莫子儀 飾）好心照顧一位患有糖尿病的房東周秀玉（陳淑芳 飾），更收養房東的9歲孫兒王悠宇（白潤音 飾），在所有人眼裡，林健一是個正人君子，但在周秀玉過世之後，他的動機開始受到質疑，被懷疑謀財害命，導致警方展開調查，並發現越來越多對健一不利的證據。

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