「2020千萬票房國片　您最愛哪一部」　民調冠軍是它！

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電影故事聚焦在80年代剛解嚴的台灣，一對遊走在友誼、愛慕之間的高中同窗，他們在青春的騷動與性啟蒙的渴望牽引下冒險，因為學妹的出現，而讓曖昧關係產生變化，片中深切的真情感動許多人。
《孤味》拿下第2高13.13％的網友支持率，該片被譽為今年度最溫暖動人的家庭溫情系電影，也是2020年首部破億的票房國片。電影集結多位台灣重量級實力派女演員，包括陳淑芳、謝盈萱、徐若瑄、孫可芳、陳妍霏等，一起寫下屬於台灣女人的故事，而「國民阿嬤」陳淑芳更憑此片拿下金馬影后，精湛演技可見一斑。
電影描述台南赫赫有名的餐廳老闆林秀英（陳淑芳 飾），靠著賣蝦捲獨自撫養3個女兒長大成人，眼看就要苦盡甘來，卻在70大壽當天接到離家多時丈夫過世的噩耗，在替這位有名無實丈夫籌辦喪禮的同時，竟意外迎來了另一位陪伴丈夫度過晚年的女人，令她不得不再次面對內心埋藏已久的怨懟。
《親愛的房客》獲得8.63％網友的支持，拿下第3名，該片由鄭有傑執導，莫子儀、姚淳耀、陳淑芳、白潤音主演，電影刻畫愛的極限與界線，引領觀眾深入這些角色矛盾的內心世界，觀眾還需要抽絲剝繭，讓大家瞭解，這個世界並不是非黑即白。
電影故事敘述林健一（莫子儀 飾）好心照顧一位患有糖尿病的房東周秀玉（陳淑芳 飾），更收養房東的9歲孫兒王悠宇（白潤音 飾），在所有人眼裡，林健一是個正人君子，但在周秀玉過世之後，他的動機開始受到質疑，被懷疑謀財害命，導致警方展開調查，並發現越來越多對健一不利的證據。完整NOWnews民調可點此查看。
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