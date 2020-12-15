雞蛋爽放冰箱冷藏！他打開見「1景象」嚇壞 老饕全嗨翻
雞蛋爽放冰箱冷藏！他打開見「1景象」嚇壞 老饕全嗨翻
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-15 00:04:01
近年「冷凍蛋」引起一股風潮，許多人都讚嘆冷凍後蛋黃味道會更濃郁，不過，就有網友只是把蛋放冷藏，打蛋後才發現裡頭變成凝固凍狀，因此求助發問「是什麼狀況？」貼文一出，也引起網友的熱烈討論。
原PO在《Costco好市多商品經驗老實說》貼出兩張照片，可以看到蛋殼內有透明的凍狀物體及蛋黃，不像是一般的蛋液，這也讓他忍不住好奇問，「請問這個蛋是什麼狀況？有人知道嗎？」許多老饕看到也紛紛回應，「硬沾上麵粉、麵糊後油炸，會得到濃郁的半熟蛋天婦羅」、「蛋黃會定型但煮起來還是好吃」、「放下去煎不損口感」、「再放冷凍硬一點，可以切片煎超療癒的」、「冷凍之後蛋黃的味道會更濃郁，建議拿去炸天婦羅」、「冷凍狀態下切4片，可以煎4個小荷包蛋」、「傳說中的黃金蛋」。另外，也有許多網友幫忙解答，「冰箱冷藏開太強」、「冰箱太冷了，結凍」、「結冰了啊」、「冷凍了，還是可以煮呀」、「就冰箱壞掉，解凍後一樣正常使用」、「你放在冰箱冷風口，蛋結冰了」、「雞蛋太靠近出風口，或者整個冰箱溫度太低」。 （編輯：許智超）