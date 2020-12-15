北北基宜發大雨特報！全台「冷到這天」　今最低溫僅12度

中央氣象局今（15）晨表示，受到東北季風影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾應記得帶傘並留意雨勢。氣象專家吳德榮指出，今日至周四（17日）清晨，北台濕冷，其他地區早晚冷，今日最低溫為新北石門區12.8度，要注意保暖，周四白天起冷空氣漸減弱、氣溫稍回升，降雨範圍也略減小。

我是廣告 請繼續往下閱讀

吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，今晨迎風面北部、東半部有較多的低層雲；北台灣有近似滯留的降水回波；桃園以北及宜花有局部雨，北海岸、北部山區及宜蘭降雨明顯。今日至周四清晨，迎風面桃園以北及東半部有局部雨、新竹以南則為晴時多雲，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢；冷空氣影響，北台濕冷，其他地區早晚冷，預計平地最低氣溫約在12、13度左右，仍有續創入冬以來最低的機率，要注意保暖。今日各區平地氣溫如下：北部12至17度、中部13至24度、南部14至26度、東部14至24度。

▲吳德榮指出，今日至周四（17日）清晨全台天氣較冷，周四白天起冷空氣漸減弱、氣溫稍回升，降雨範圍也略減小。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

吳德榮指出，周四白天起冷空氣漸減弱、氣溫稍回升；降雨範圍略減小，大台北及東半部有仍局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。周五(18日)為空檔，各地多雲時晴，天氣回暖；僅東半部偶有零星降雨。

根據最新模式模擬顯示，周五晚再一波「東北季風」開始南下，天氣轉變，周六、日（19、20日）氣溫逐日下降、天氣濕冷；下周一（21日）白天雨漸減少，晚起至下周三（23日）天氣轉乾冷，因夜間「輻射冷卻」加成，早晚氣溫降得很低。由於已是末期的模擬，會降到幾度？模式還在調整，應繼續觀察。（編輯：許苡晴）